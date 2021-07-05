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    «Пограбування тижня»: у Тернополі злодій виніс з магазину пельмені

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    Грабіжник вдерся до магазину та вкрав дві упаковки пельменів - «Пограбування тижня»: у Тернополі злодій виніс з магазину пельмені
    Грабіжник вдерся до магазину та вкрав дві упаковки пельменів
    Фото: з відкритих джерел

    Магазин домашніх напівфабрикатів у Тернополі став об'єктом уваги злодіїв двічі за одну ніч

    У Тернополі сталося зухвале пограбування – там злодії навідалися до магазину напівфабрикатів двічі за ніч. Грабіжники у різний час вдерлися до магазину – одні потягли гроші з каси, а інший зловмисник – пельмені. Про це повідомляється на сторінці торгової марки пельменів у Facebook.

    Магазин домашніх напівфабрикатів у Тернополі став об'єктом уваги злодіїв двічі за одну ніч. Перші злодії навідалися до магазину о 00:22. Двоє чоловіків зламали двері, вкрали з каси гроші і втекли.

    Через дві години до магазину прослизнув інший чоловік – злодії, які вкрали касу, двері залишили відкритими. У приміщенні зловмисник побачив, що каса спорожніла.

    Йти з порожніми руками грабіжник не захотів, тому дістав з морозилки дві упаковки пельменів і зник разом з ними.

    Нагадаємо, на Тернопільщині поліція силою витягла з супермаркету чоловіка без маски.

    До відома, у Києві невідомі пошкодили замок вхідних дверей магазину та викрали звідти телефони.

    Правоохоронці встановили, що викрадено 17 одиниць товару, а це – планшети і телефони на загальну суму понад 214 тис. грн. Оперативні працівники проаналізували записи з камер відеоспостереження, які зафіксували момент вчинення злочину, та ідентифікували особу одного зі зловмисників.

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    Теги: гроші пограбування грабіжники Тернопіль чоловік магазин
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    «Пограбування тижня»: у Тернополі злодій виніс з магазину пельмені