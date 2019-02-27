На Хрещатику невідомі порізали і перевернули агітаційний намет



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Столичні правоохоронці розшукують підозрюваних у вчиненні хуліганських дій

За фактом пошкодження агітаційних наметів поліція розпочала кримінальні провадження

На вулиці Хрещатик у Києві група невідомих чоловіків пошкодила агітаційний намет. Зловмисники порізали та перевернули палатку політичної партії, після вчиненого втекли у невідомому напрямку. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєне передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Крім того, до поліції звернувся 38-річний волонтер, який повідомив, що на проспекті Володимира Маяковського невідомий порізав намет. За вказаною адресою негайно прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Заявник, який перебував на місці події, розповів правоохоронцям, що поки він роздавав брошури, невідомий порізав ножем бокову частину агітаційного намету. Чоловік намагався зупинити протиправні дії правопорушника, натомість останній вдарив його в обличчя та втік.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

Столичні правоохоронці розшукують підозрюваних у вчиненні хуліганських дій з метою притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, 24 лютого в центрі Києва націоналістичні партії та організації провели акцію «Віче гідності» з вимогами «За чисті вибори, за гідне життя», виступаючи проти практики підкупу виборців.