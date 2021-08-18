У Дніпрі помер генерал Віталій Глуховеря

Говорять про дві версії смерті Віталія Глуховері

Ознак того, що смерть була насильницькою, не виявлено

У понеділок, 17 серпня, помер колишній начальник головного управління Національної поліції Дніпропетровської області генерал поліції Віталій Глуховеря. Про це написав у Facebook ректор Одеського державного університету внутрішніх справ, колишній перший заступник Голови Національної поліції України – керівник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

Смерть Віталія Глуховері сталася в Дніпрі, нібито на території розважального комплексу «Бартоломео».

Генерал поліції помер раптово, ознак того, що смерть була насильницькою, не виявлено.

Говорять про дві версії смерті Віталія Глуховері. За однією з них, у чоловіка відірвався тромб, за другою – причиною смерті стало захворювання серця.

У покійного залишилися дружина і троє дітей: двоє синів і дочка.

Віталій Глуховеря – юрист, генерал поліції III рангу, кандидат наук. У 2019-2021 роках був проректором Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

До цього очолював Головне управління Національної поліції Дніпропетровської області, але звільнився через скандал із затриманням патрульних, які зупинили його автомобіль. Йому оголосили підозру в перевищенні повноважень і незаконному затриманні патрульних. Однак до суду справа не дійшла.

Нагадаємо, у 2019 році Віталія Глуховерю звільнили з посади голови управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

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