- Названо найпопулярніші кросовери в Україні за останні 20 років

Які кросовери купували українці найчастіше протягом останніх 20 років

Українська агенція «Автоконсалтинг» підрахувала продажі кросоверів в Україні з 2001 року. Виявилось, що за 20 років українці придбали 825 тисяч автомобілів класу SUV.

На початку «нульових» найпопулярнішої моделлю була відома російська «Нива», яка продавалася під назвою Lada 4X4. Але у 2007 році смаки українців почали змінюватися. І на перше місце вийшов Hyundai Tucson.

В лідерах корейський кросовер протримався до 2011 року, коли його місце зайняв не менш відомий Nissan Qashqai. Але на першій сходинці японець протримався всього рік. Вже у 2012-му його місце зайняв рідний брат «Туссана» - Kia Sportage (автомобілі збудовані на одній платформі).

У 2015 році на перше місце вийшла Toyota RAV4. Роком пізніше її місце зайняв Renault Duster. А потім аж до 2019-го майже постійно панував Sportage, лише одного разу поступившись «Дастеру».

З 2020-го і по сьогодні лідером є Toyota RAV4.

А ось якщо рахувати загальні продажі, топ-3 найпопулярніших кросоверів в Україні за останні 20 років виглядає наступним чином.

3. Kia Sportage

Kia Sportage

В Україні Kia Sportage не потребує особливого представлення. Українці цей кросовер добре знають і люблять. І в останні роки він не раз ставав самим продаваним автомобілем країни. Сильні позиції «Спорту» і на світовій арені.

Продажі оновленого Sportage стартували в 2018 році. У плані технічних характеристик автомобіль може похвалитися багатим вибором двигунів і трансмісій. Kia пропонує, як бензинові, так і дизельні агрегати, що вигідно відрізняє кросовер на тлі деяких конкурентів. Наприклад, Toyota RAV4 з деяких пір пропонується тільки в бензиновому виконанні. Щоправда, «японець» виграє за рахунок гібридної силової установки.

У 2021 році має дебютувати нове покоління Kia Sportage.

2. Toyota RAV4

Toyota RAV4

У 2019 році RAV4 змінив покоління. Тепер це один з найбільш високотехнологічних кросоверів в своєму класі. Автомобіль має «просунуту» систему повного приводу, якою не може похвалитися більшість конкурентів. Також японці – поки одні з небагатьох, хто пропонує гібридні «паркетники».

А ось мультимедійну систему «РАВ4» просунутої назвати не можна. «Тойота» як і раніше не оснащує українські автомобілі Apple CarPlay і Android Auto. Ще один неприємний нюанс: компанія урізала для України список оснащення, яке є в Європі і США.

1. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson – найпопулярніший корейський кросовер у світі. До того ж це один з найулюбленіших кросоверів українців. Його вибирають частіше, ніж будь-яку іншу модель корейської марки.

У 2021 році в Україні стартували продажі «Туссана» нового поколіня. Новачок отримав складну передню оптику в формі бумерангів, яка візуально об'єднана з решіткою радіатора і складається з трапецієподібних елементів. Нижче розташовані блоки ближнього і дальнього світла, замасковані під противотуманки. Не менш складною виглядає рельєф боковин з численних ламаних ліній.

Всередині – віртуальна панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма, у якій відсутній козирок. Центральна консоль позбавлена фізичних клавіш.