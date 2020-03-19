В Одесі припинено діяльність осіб, що розповсюджували фейки про коронавірус



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Служба безпеки України закликає громадян не довіряти інформації з неперевірених джерел та не поширювати її

Служба безпеки України припинила діяльність інтернет-агітатора з Одеси, що поширював фейки про COVID-19 та пропагував сепаратизм в інтересах країни-агресора.

Зокрема оперативники спецслужби встановили, що громадянин України отримував завдання не лише розповсюджувати неправдиву інформацію про коронавірус, але й публікував матеріали із закликами до зміни територіальних меж та державного кордону України. Це є кримінальним правопорушенням, передбаченим ст.110 КК України.

Під час санкціонованих слідчих дій, що відбулися під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області, співробітники СБУ виявили в помешканні агітатора мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.

У межах відкритого кримінального провадження фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Планується обрати запобіжний захід – домашній арешт.

Також Служба безпеки України налагодила системну взаємодію з органами Національної поліції щодо ідентифікації та притягнення до відповідальності осіб, які поширюють фейкові дані про коронавірус. Наразі спільно з Нацполіцією до адміністративної відповідальності притягнуто 5 осіб у Чернівецькій та Луганській областях.



Служба безпеки України закликає не довіряти інформації з неперевірених джерел та не поширювати її. Всі актуальні дані відносно ситуації з розповсюдженням коронавірусу є на офіційних сторінках Міністерства охорони здоров’я України та інших державних установ.