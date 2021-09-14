Смертоносний вибух селітри в порту Бейрута. Розслідувачі встановили зв'язок з Україною

Фірма, що володіла селітрою, належить бізнесмену з Дніпра – дані розслідування

Велику партію аміачної селітри, яка рік тому вибухнула в порту Бейрута, належала компанії, реальними власниками якої виявилися український бізнесмен Володимир Вербоноль і його партнери. Про це йдеться в розслідуванні Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Як пишуть автори публікації, їм вдалося підтвердити початкове припущення, що зареєстрована в Лондоні компанія Savaro Ltd, яка оформила перевезення понад двох із половиною тисяч тонн селітри на судні Rhosus, дійсно пов’язана з українським бізнесменом з Дніпра Володимиром Вербонолем. За даними розслідувачів, щонайменше з 2001 року засновані за його участю компанії займалися продажем добрив, обладнанням для металургії, а також програмним забезпеченням і вебдизайном.

Сам Володимир Верноболь раніше заперечував будь-який зв’язок із вантажем, який у 2013 році перевозили з Грузії до Мозамбіку, але на шляху до пункту призначення конфіскували в порту Бейрута. Це було пов’язане з технічними проблемами на судні Rhosus і боргами за послуги порту.

Вивчивши документи, журналісти дійшли висновку, що компанія Savaro Ltd була частиною більшої бізнес-мережі з центром у Дніпрі, яка торгувала аміачною селітрою, що може бути використана у виробництві вибухових речовин. З’ясувати, хто саме володіє Savaro Ltd, виявилося непростим завданням, правда була прихована за номінальними директорами та акціонерами офшорних фірм. Географія цієї бізнес-структури охоплює також Англію, Шотландію, Карибський регіон, США і південну частину Тихого океану, випливає з розслідування.

Вдалося підтвердити, що вищевказаною фірмою через підставних осіб і офшори управляє Володимир Вербоноль і його тесть, український будівельний магнат Микола Алісеєнко. Після вибуху, стверджують журналісти, власники спробували приховати сліди.

Юристи Savaro заперечують зв'язок із вантажем, що вибухнув, і покладають провину за вибух у Бейруті на ліванську владу.

Минулого місяця адвокати подали позов проти компанії Savaro Ltd в суд в Лондоні. Вони виступають, серед іншого, від імені сімей загиблих. Захисники вказують, що власники вантажу мають понести частину відповідальності за трагедію, оскільки з їхнього боку не було вжито належних заходів для вилучення небезпечних матеріалів.

У заяві, адресованій журналістам, згадані в їхньому розслідуванні українські структури заперечують причетність до партії вантажу, який перевозило судно Rhosus. Британський адвокат Savaro Річард Слейд на прохання про коментар не відповів.

Нагадаємо, вибух багатотонного вантажу аміачної селітри, що зберігався в порту, стався 4 серпня 2020 року. В результаті загинули 207 осіб, понад 6500 отримали поранення. Центральні райони ліванської столиці, що прилягали до порту, були зруйновані. За оцінками експертів, потужність вибуху склала близько 1,1 кілотонни в тротиловому еквіваленті.

Вибух називають одним із найбільших неядерних вибухів в історії. Більшість ліванців вважає причиною катастрофи корумпованість влади і недбалість чиновників. Вибухонебезпечний матеріал тривалий час зберігався в порту без належних заходів безпеки.