Потужний вибух розніс житловий будинок у США (відео)
За даними очевидців, вибух був настільки потужним, що в підсумку виявилися пошкодженими ближні будинки
В американському штаті Джорджія в окрузі Де-Калб увечері в неділю, 12 вересня, внаслідок вибуху частково обвалився триповерховий житловий будинок. Постраждали щонайменше чотири особи, ще двоє вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив телеканал WSB-TV 2 з посиланням на поліцію.
MASSIVE APARTMENT EXPLOSION: Authorities combing the scene of a huge explosion at an apartment complex in Dunwoody, Georgia. @elwynlopez reports from the scene. https://t.co/tQXpeDJeMI pic.twitter.com/wc5R8RVw7A— World News Tonight (@ABCWorldNews) September 13, 2021
Як повідомляється, поліцейські та рятувальники, прибувши на місце події, зафіксували сильний запах газу. Попередня причина інциденту – неполадки в газопровідній системі.
Wow! Take a look at the damage from an apartment explosion in Dunwoody. This is near Perimeter Mall. Huge scene as first responders work to figure out what happened @FOX5Atlanta pic.twitter.com/NcDXFHrxrn— Eric Perry (@Ericperrytv) September 12, 2021
Терміново почалася евакуація мешканців уцілілої частини будинку та сусідніх будинків.
BREAKING: Dekalb Fire confirms some sort of “explosion” at an apartment complex in Dunwoody. I’m heading to the scene to learn more. This is video sent to me of the aftermath. @FOX5Atlanta pic.twitter.com/an6mPsaxQT— Eric Perry (@Ericperrytv) September 12, 2021
За даними очевидців, вибух був настільки потужним, що в підсумку виявилися пошкодженими ближні будинки. У службі екстреної допомоги розповіли журналістам, що внаслідок інциденту «зникла половина будівлі». При цьому три квартири були знищені повністю.
Explosion reported at apartment complex in Dunwoody, Georgia. I hope everyone is ok pic.twitter.com/GMrs6NgeM8— Diary of a Goner (@diaryofagoner) September 12, 2021
Постраждалі з опіками та переломами кінцівок відправлені до лікарні. Рятувальники проводять операцію з пошуку зниклих людей.
Нагадаємо, напередодні в окупованому Донецьку стався вибух на нафтобазі (відео).