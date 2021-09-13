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    Потужний вибух розніс житловий будинок у США (відео)

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    Вибух пролунав&nbsp;в американському штаті Джорджія - Потужний вибух розніс житловий будинок у США (відео)
    Вибух пролунав в американському штаті Джорджія
    фото: Reuters

    За даними очевидців, вибух був настільки потужним, що в підсумку виявилися пошкодженими ближні будинки

    В американському штаті Джорджія в окрузі Де-Калб увечері в неділю, 12 вересня, внаслідок вибуху частково обвалився триповерховий житловий будинок. Постраждали щонайменше чотири особи, ще двоє вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив телеканал WSB-TV 2 з посиланням на поліцію.

    Як повідомляється, поліцейські та рятувальники, прибувши на місце події, зафіксували сильний запах газу. Попередня причина інциденту – неполадки в газопровідній системі.

    Терміново почалася евакуація мешканців уцілілої частини будинку та сусідніх будинків.

    За даними очевидців, вибух був настільки потужним, що в підсумку виявилися пошкодженими ближні будинки. У службі екстреної допомоги розповіли журналістам, що внаслідок інциденту «зникла половина будівлі». При цьому три квартири були знищені повністю.

    Постраждалі з опіками та переломами кінцівок відправлені до лікарні. Рятувальники проводять операцію з пошуку зниклих людей.

    Нагадаємо, напередодні в окупованому Донецьку стався вибух на нафтобазі (відео).

    Теги: вибух США рятувальники будинок
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    Потужний вибух розніс житловий будинок у США (відео)