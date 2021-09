Потужний вибух розніс житловий будинок у США (відео)

За даними очевидців, вибух був настільки потужним, що в підсумку виявилися пошкодженими ближні будинки

В американському штаті Джорджія в окрузі Де-Калб увечері в неділю, 12 вересня, внаслідок вибуху частково обвалився триповерховий житловий будинок. Постраждали щонайменше чотири особи, ще двоє вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив телеканал WSB-TV 2 з посиланням на поліцію.

MASSIVE APARTMENT EXPLOSION: Authorities combing the scene of a huge explosion at an apartment complex in Dunwoody, Georgia. @elwynlopez reports from the scene. https://t.co/tQXpeDJeMI pic.twitter.com/wc5R8RVw7A — World News Tonight (@ABCWorldNews) September 13, 2021

Як повідомляється, поліцейські та рятувальники, прибувши на місце події, зафіксували сильний запах газу. Попередня причина інциденту – неполадки в газопровідній системі.

Wow! Take a look at the damage from an apartment explosion in Dunwoody. This is near Perimeter Mall. Huge scene as first responders work to figure out what happened ⁦@FOX5Atlanta⁩ pic.twitter.com/NcDXFHrxrn — Eric Perry (@Ericperrytv) September 12, 2021

Терміново почалася евакуація мешканців уцілілої частини будинку та сусідніх будинків.

BREAKING: Dekalb Fire confirms some sort of “explosion” at an apartment complex in Dunwoody. I’m heading to the scene to learn more. This is video sent to me of the aftermath. ⁦@FOX5Atlanta⁩ pic.twitter.com/an6mPsaxQT — Eric Perry (@Ericperrytv) September 12, 2021

За даними очевидців, вибух був настільки потужним, що в підсумку виявилися пошкодженими ближні будинки. У службі екстреної допомоги розповіли журналістам, що внаслідок інциденту «зникла половина будівлі». При цьому три квартири були знищені повністю.

Explosion reported at apartment complex in Dunwoody, Georgia. I hope everyone is ok pic.twitter.com/GMrs6NgeM8 — Diary of a Goner (@diaryofagoner) September 12, 2021

Постраждалі з опіками та переломами кінцівок відправлені до лікарні. Рятувальники проводять операцію з пошуку зниклих людей.

