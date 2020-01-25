У Дніпрі «Запорожець» на смерть збив двох людей

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ДТП сталася біля пішохідного переходу на неосвітленій ділянці дороги

У ніч на суботу, 25 січня, у Дніпрі автомобіль ЗАЗ збив двох чоловіків. Вони померли на місці події, повідомляє Інформатор.

Зазначається, що ДТП сталася близько 23:30 на Набережній Заводській біля заправки SKY.

ЗАЗ їхав у бік вулиці Павлова. Зазначається, що ділянка дороги у цей момент не освітлювалася. ДТП сталася біля пішохідного переходу, проте на якій саме ділянці дороги автомобіль збив чоловіків - доведеться з'ясувати слідчому.

На місце одразу викликали швидку і поліцію, проте врятувати постраждалих не вдалося.