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    Новини

    У Дніпрі «Запорожець» на смерть збив двох людей

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    У Дніпрі «Запорожець» на смерть збив двох людей
    У Дніпрі «Запорожець» на смерть збив двох людей
    У Дніпрі «Запорожець» на смерть збив двох людей
    У Дніпрі «Запорожець» на смерть збив двох людей
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    ДТП сталася біля пішохідного переходу на неосвітленій ділянці дороги

    У ніч на суботу, 25 січня, у Дніпрі автомобіль ЗАЗ збив двох чоловіків. Вони померли на місці події, повідомляє Інформатор.

    Зазначається, що ДТП сталася близько 23:30 на Набережній Заводській біля заправки SKY.

    ЗАЗ їхав у бік вулиці Павлова. Зазначається, що ділянка дороги у цей момент не освітлювалася. ДТП сталася біля пішохідного переходу, проте на якій саме ділянці дороги автомобіль збив чоловіків - доведеться з'ясувати слідчому.

    На місце одразу викликали швидку і поліцію, проте врятувати постраждалих не вдалося.

    ДТП дороги Дніпро ЗАЗ смерть автомобіль
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