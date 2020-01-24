ДТП на бульварі Перова: припаркований Renault відкинуло в підземний перехід (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій Skoda влаштував ДТП на бульварі Перова

У четвер, 23 січня, на бульварі Перова в Києві сталась дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.

Аварія трапилася близько 18-ї години. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«Водій Skoda не був уважним за кермом та перед зміною напрямку руху не переконався, що це буде безпечно і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху, в результаті чого допустив зіткнення із BMW», - розповіли патрульні.

Автомобіль BMW від удару відкинуло в припаркований автомобіль Renault, а той – у підземний перехід.

В результаті автопригоди ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальним збитком.

На водія Skoda патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП, а на водія BMW винесли постанову за ч.3 ст.122 КУпАП, адже він їхав смугою для громадського транспорту.

Як повідомлялося, 23 січня ввечері у місті Буча сталася смертельна ДТП за участю двох автомобілів. На вулиці Києво-Мироцькій зіткнулися Dacia Logan і Kia Sorento.