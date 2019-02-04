У Дніпрі жінка народила чотирнадцяту дитину



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Ольга Майгун з новонародженою дівчинкою Фото: facebook.com

На світ з'явилася дівчинка, яку назвали Вірсавія

У Дніпрі мати-героїня Ольга Майгун народила чотирнадцяту дитину. Про це повідомило Пологове відділення перинального центру 9 лікарні Дніпра у Facebook.

У цьому пологовому відділенні на світ з'явилася дівчинка, яку назвали Вірсавія.

Ольга отримала звання «Мати-героїня» у 2010 році.

Наразі подружжя має вже сім хлопчиків і сім дівчаток. Зокрема, хлопчики - Степан, Тимофій, Сеня, Павло, Єлисей, Руслан, Самуїл і дівчатки Євгенія, Лія, Люба, Оля, Авигея, Тавифа, Вірсавія.

Подружжя, Руслан і Ольга Майгун одружились, коли їм було 19 та 21. Зазначається, що найстарша дитина - це Євгенія, якій вже 26 років.