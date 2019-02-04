  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Дніпрі жінка народила чотирнадцяту дитину

    • Розсилка
    <span>Ольга Майгун з новонародженою дівчинкою</span> - У Дніпрі жінка народила чотирнадцяту дитину
    Ольга Майгун з новонародженою дівчинкою
    Фото: facebook.com

    На світ з'явилася дівчинка, яку назвали Вірсавія

    У Дніпрі мати-героїня Ольга Майгун народила чотирнадцяту дитину. Про це повідомило Пологове відділення перинального центру 9 лікарні Дніпра у Facebook.

    У цьому пологовому відділенні на світ з'явилася дівчинка, яку назвали Вірсавія.

    Читайте також

    Ольга отримала звання «Мати-героїня» у 2010 році.

    Наразі подружжя має вже сім хлопчиків і сім дівчаток. Зокрема, хлопчики - Степан, Тимофій, Сеня, Павло, Єлисей, Руслан, Самуїл і дівчатки Євгенія, Лія, Люба, Оля, Авигея, Тавифа, Вірсавія.

    Подружжя, Руслан і Ольга Майгун одружились, коли їм було 19 та 21. Зазначається, що найстарша дитина - це Євгенія, якій вже 26 років.

    Читайте також
    діти Дніпро жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ