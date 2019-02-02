Школи та дитсадки Мукачева закрили на карантин



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Рішення було ухвалене міськрадою

Обмеження вводяться на тиждень

З понеділка, 4 лютого, школи та дитсадки міста на карантині через перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ, пише Pmg.

Таке рішення прийняли 1 лютого на засіданні комісії питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Мукачівської міської ради.

Вирішили ввести карантинні заходи на території Мукачева та призупинити навчально-виховний процес у закладах загальної середньої освіти та дитсадках, закладах позашкільної освіти та мистецьких школах. Як повідомили у Мукачівській міськраді, обмеження триватимуть весь наступний тиждень.

Нагадаємо, в Івано-Франківську в загальноосвітніх навчальних закладах через загострення гострих респіраторних інфекцій та грипу з понеділка, 4 лютого, оголошено карантин.