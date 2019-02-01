В Одесі створили інтерактивний путівник для дітей



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В Одесі відбулась презентація книги

У путівнику 64 сторінки і він більше схожий на товстий журнал з ілюстраціями

У Всесвітньому клубі одеситів презентували ігровий путівник по Одесі. Книга орієнтована на малюків від 4 років і створена спеціально для знайомства дітей з головними визначними пам'ятками міста.

Творець книги Галина Андрєєва розповіла, що її давно мучило резонне питання - чому в туристичному Львові подібних видань для дітей налічується більше десяти, а в Одесі - жодного.

«У мене троє дітей і вони стали часто розпитувати мене про історію Одеси, а я, на свій сором, не могла дати швидкий і ємний відповідь. І тоді мені як доньці Одеси захотілося дізнатися своє місто краще. Була мета познайомити дітей з містом, щоб вони полюбили його ще більше, щоб вулиці стали ще рідніше, пам'ятники більш знайомими», - розповідає Галина Андрєєва.

Галина стала шукати співавторів і тих, хто допоміг би їй реалізувати задумане. На допомогу прийшов ведучий телепроекту «Де йдемо», краєзнавець Євген Гриневич, а також ілюстратори Тетяна Вовчик і Наталя Чорнобривець.

Художники зізналися, що ще до початку роботи над проектом часто робили замальовки одеських будинків і двориків в польових умовах, які потім увійшли до видання. В цілому, за їхніми словами, робота велася дуже легко і тепер є їхньою гордістю.

У свою чергу, Євген Гриневич, на якого поклали всю відповідальність за точність історичних фактів, розповів, що найскладніше було відібрати найбільш цікаві факти про Одесу.

«Але результат перевершив всі очікування. Мій син після того як її прочитав почав сипати питаннями і пропозиціями сходити і туди і сюди. Я вважаю, це дуже корисне починання саме для одеських дітей, тому що їм не потрібно нікуди їхати, потрібно просто вийти з дому », - каже краєзнавець.

У путівнику 64 сторінки і він більше схожий на товстий журнал з ілюстраціями. В мальованої формі тут прокладений маршрут по самим знаковим місцям Одеси, відзначені міські пам'ятки і дані короткі, але ємні описи з з використанням міських історій і легенд.

На сторінках путівника повно інтерактиву - тут і кросворди, і лабіринти, і всілякі завдання і вправи при виконанні яких можна дізнатися більше про рідне місто. Картинки у виданні спеціально витримані в пастельних тонах і так і просяться, щоб їх розмалювали. Крім того, в самому кінці можна знайти спеціальні наклейки.

«Таким чином кожна дитина може стати свого роду співавтором книги», - розповідає Галина.

Творець книги впевнена, що путівник буде цікавий не тільки дітям, а й батькам

«Відкривши книгу, можна і самому щось дізнатися, і з дитиною поділитися, і намітити план куди піти завтра. Тому що наше місто дуже багатий і його потрібно починати любити з дитинства», - каже Галина Андрєєва.

Команда вже почала працювати над створенням другої частини путівника. У ній будуть тематичні компактні карти з маршрутами, які буде зручно брати з собою на екскурсію. Придбати путівник можна в книжкових магазинах. Вартість видання - 250 грн.

Поки що путівник виданий тільки російською мовою. У планах випустити тираж українською.

Джерело: Думская