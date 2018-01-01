У Донецькій області утворився затор на трасі «Київ-Харків»

Правоохоронці надають допомогу учасникам руху, які потрапили у замети і не можуть вибратися зі снігового полону

Через снігові замети та вантажівки на трасі «Київ - Харків – Довжанський» утворилися затори. Про це йдеться у повідомленні МВС України на сторінці у Facebook. Поблизу села Долина (Донецька область) через велику кількість вантажівок та засніжену дорогу утворилися затори. Правоохоронці надають допомогу учасникам руху, які



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Затор поблизу села Долина

Правоохоронці надають допомогу учасникам руху, які потрапили у замети і не можуть вибратися зі снігового полону

Через снігові замети та вантажівки на трасі «Київ - Харків – Довжанський» утворилися затори.

Про це йдеться у повідомленні МВС України на сторінці у Facebook.

Поблизу села Долина (Донецька область) через велику кількість вантажівок та засніжену дорогу утворилися затори.

Правоохоронці надають допомогу учасникам руху, які потрапили у замети і не можуть вибратися зі снігового полону. Також силовики за допомогою спецтехніки витягають великовантажний та великогабаритний транспорт з кюветів та супроводжують до місця стоянки вантажівок.

Водночас громадян закликають обмежити поїздки автотранспортом. Водіям слід подбати про додаткові заходи безпеки, суворо дотримуватися правил дорожнього руху.

Як відомо, рух вантажного транспорту на ділянці автодороги М-03 (Київ-Харків-Довжанський) з восьмої години ранку 23 січня було обмежено.

Раніше повідомлялося, що 23 січня в Україні через негоду досі залишаються без електрики 109 населених пунктів.