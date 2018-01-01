У Донецькій області обмежено рух вантажівок

На трасі М-03 — сильний снігопад, хуртовини та пориви вітру до 25-30 м/с

Рух вантажного транспорту на ділянці автодороги М-03 (Київ-Харків-Довжанський) з восьмої години ранку 23 січня обмежено. Про це повідомляє «Укравтодор». Заборона почала діяти з ранку 23 січня у зв'язку з погіршенням погодних умов. [READ_MORE] «У зв’язку з погіршенням погодних умов (сильний снігопад,



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На трасі М-03 — сильний снігопад, хуртовини та пориви вітру до 25-30 м/с

Рух вантажного транспорту на ділянці автодороги М-03 (Київ-Харків-Довжанський) з восьмої години ранку 23 січня обмежено. Про це повідомляє «Укравтодор».

Заборона почала діяти з ранку 23 січня у зв'язку з погіршенням погодних умов.

«У зв’язку з погіршенням погодних умов (сильний снігопад, хуртовини, пориви вітру до 25-30 м/с) заборонено рух великовагових транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський, на ділянці від км 646+000 (кордон з Харківською областю) до км. 709 +000 (м. Бахмут) з 08-00 год. 23 січня», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 23 січня в Україні через негоду досі залишаються без електрики 109 населених пунктів.