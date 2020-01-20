У ДТП на Закарпатті постраждали дев’ятеро людей, з них троє - діти



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ДТП сталася на відрізку автодороги Мукачево - Рогатин - Львів неподалік від села Горбок

Жінка за кермом Кіа Rіо пішла на обгін Volvo, виїхала на зустрічну смугу та в'їхала у автомобіль Renault

На Закарпатті жнка за кермом автомобіля виїхала на зустрічну смугу руху на дорозі і врізалася в інший автомобіль, внаслідок ДТП дев'ятеро людей, з них троє дітей, постраждали. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Закарпатській області.

Аварія сталася 19 січня близько 17:30. На місці події поліція з’ясувала, що ДТП з потерпілими сталася на відрізку автодороги Мукачево - Рогатин - Львів неподалік від села Горбок.

Попередньо встановлено, що 32-річна жителька міста Чоп на автомобілі Кіа Rіо, здійснюючи обгін попутного авто Volvo, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Renault, під керуванням 56-річного жителя села Арданово Іршавського району. Один з автомобілів з’їхав у кювет.

«У результаті ДТП до Іршавської ЦРЛ доставлено водійку автомобіля Кіа Rіо, двох її малолітніх дітей, віком 5 і 9 років та ще одного пасажира легковика. Також за меддопомогою звернулися водій автомобіля Renault та четверо його пасажирів, серед яких одна – неповнолітня», - повідомили у поліції.

Попередня правова кваліфікація події – стаття 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими. У справі триває досудове розслідування.