На Троєщині Opel на шаленій швидкості влетів у Subaru і перекинув «Газель» (фото, відео)
Стрілка на спідометрі Opel застигла на позначці 110 км/год
У неділю, 19 січня, на вулиці Радунській, 3 у Деснянському районі Києва сталася серйозна ДТП з постраждалими. Зіткнулися автомобілі Opel, Subaru і «Газель».
Аварія трапилася близько 12:45. Про це повідомляє Інформатор.
Як розповів водій Subaru, він їхав по Радунській в сторону Лісковської. Він не встиг доїхати до перехрестя, як в нього врізався Opel, який рухався назустріч. Після цього Opel почало кидати по дорозі і він влетів під кузов «Газелі».
Від удару вантажівка перекинулася, а Opel врізався в дерево. Стрілка на спідометрі застигла на позначці 110 кілометрів на годину.
В результаті аварії постраждав водій Opel. Його з травмою голови і грудної клітини госпіталізували в лікарню.
Після перекидання з «Газелі» витекло паливо. Рятувальники замили проїжджу частину.
На місці працювали екіпажі поліції. Деталі події з'ясовуються.