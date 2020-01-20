На Троєщині Opel на шаленій швидкості влетів у Subaru і перекинув «Газель» (фото, відео)



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Opel врізався в дерево Фото: Інформатор

Стрілка на спідометрі Opel застигла на позначці 110 км/год

У неділю, 19 січня, на вулиці Радунській, 3 у Деснянському районі Києва сталася серйозна ДТП з постраждалими. Зіткнулися автомобілі Opel, Subaru і «Газель».

Аварія трапилася близько 12:45. Про це повідомляє Інформатор.

Як розповів водій Subaru, він їхав по Радунській в сторону Лісковської. Він не встиг доїхати до перехрестя, як в нього врізався Opel, який рухався назустріч. Після цього Opel почало кидати по дорозі і він влетів під кузов «Газелі».

Від удару вантажівка перекинулася, а Opel врізався в дерево. Стрілка на спідометрі застигла на позначці 110 кілометрів на годину.

В результаті аварії постраждав водій Opel. Його з травмою голови і грудної клітини госпіталізували в лікарню.

Після перекидання з «Газелі» витекло паливо. Рятувальники замили проїжджу частину.

На місці працювали екіпажі поліції. Деталі події з'ясовуються.