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    На Троєщині Opel на шаленій швидкості влетів у Subaru і перекинув «Газель» (фото, відео)

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    Opel врізався в дерево - На Троєщині Opel на шаленій швидкості влетів у Subaru і перекинув «Газель» (фото, відео)
    Opel врізався в дерево
    Фото: Інформатор

    Стрілка на спідометрі Opel застигла на позначці 110 км/год

    У неділю, 19 січня, на вулиці Радунській, 3 у Деснянському районі Києва сталася серйозна ДТП з постраждалими. Зіткнулися автомобілі Opel, Subaru і «Газель».

    Аварія трапилася близько 12:45. Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповів водій Subaru, він їхав по Радунській в сторону Лісковської. Він не встиг доїхати до перехрестя, як в нього врізався Opel, який рухався назустріч. Після цього Opel почало кидати по дорозі і він влетів під кузов «Газелі».

    Від удару вантажівка перекинулася, а Opel врізався в дерево. Стрілка на спідометрі застигла на позначці 110 кілометрів на годину.

    В результаті аварії постраждав водій Opel. Його з травмою голови і грудної клітини госпіталізували в лікарню.

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    На Троєщині Opel на шаленій швидкості влетів у Subaru і перекинув «Газель» (фото, відео)
    На Троєщині Opel на шаленій швидкості влетів у Subaru і перекинув «Газель» (фото, відео)
    На Троєщині Opel на шаленій швидкості влетів у Subaru і перекинув «Газель» (фото, відео)
    На Троєщині Opel на шаленій швидкості влетів у Subaru і перекинув «Газель» (фото, відео)
    На Троєщині Opel на шаленій швидкості влетів у Subaru і перекинув «Газель» (фото, відео)
    На Троєщині Opel на шаленій швидкості влетів у Subaru і перекинув «Газель» (фото, відео)
    На Троєщині Opel на шаленій швидкості влетів у Subaru і перекинув «Газель» (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Після перекидання з «Газелі» витекло паливо. Рятувальники замили проїжджу частину.

    На місці працювали екіпажі поліції. Деталі події з'ясовуються.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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