У Facebook пояснили, як боротимуться з фейками про коронавірус



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Раніше Facebook, Google і Twitter опублікували спільну заяву щодо протидії фейкам про коронавірус в період пандемії та карантину

У топі стрічки буде відображатися контент, наданий експертами у сфері охорони здоров'я, знаменитостями, вченими та іншими фахівцями

У соцмережі Facebook та месенджері WhatsApp відтепер з метою стримування фейкової інформації перевірені дані про розвиток пандемії Covid-19 буду потрапляти у верхню частину новинних стрічок.

Про це повідомляє AFP.

«Компанія Facebook заявила, що помістить «авторитетний» контент про коронавірус у верхню частину новинних стрічок, намагаючись задовольняти потреби користувачів на тлі зростаючого використання соціальної мережі і зупинити потік дезінформації на своїй платформі і в сервісі обміну повідомленнями WhatsApp», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в топі стрічки буде відображатися контент, наданий експертами у сфері охорони здоров'я, знаменитостями, вченими та іншими фахівцями, в якому пропонуються способи зниження ризику інфікування коронавірусом, наприклад, щодо серйозного ставлення до соціального дистанціювання.

Глава Facebook Марк Цукерберг наголосив: «Наша мета - надати достовірну інформацію всім, хто користується нашими послугами».

Провідна соціальна мережа також заявила, що майже подвоїла ємність сервера для забезпечення роботи WhatsApp, оскільки люди, що перебувають в ізоляції, здійснюють більше голосових і відеодзвінків за допомогою популярної служби обміну повідомленнями.

Окрім цього, Facebook пожертвував 1 мільйон доларів Міжнародній мережі з перевірки фактів, щоб розширити присутність місцевих верифікаторів фактів і приборкати дезінформацію в WhatsApp.

Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження Covid-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.