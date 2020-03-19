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    У Facebook пояснили, як боротимуться з фейками про коронавірус

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    Раніше &nbsp;Facebook, Google і Twitter опублікували&nbsp;спільну заяву&nbsp;щодо протидії фейкам про коронавірус в період пандемії та карантину - У Facebook пояснили, як боротимуться з фейками про коронавірус
    Раніше  Facebook, Google і Twitter опублікували спільну заяву щодо протидії фейкам про коронавірус в період пандемії та карантину

    У топі стрічки буде відображатися контент, наданий експертами у сфері охорони здоров'я, знаменитостями, вченими та іншими фахівцями

    У соцмережі Facebook та месенджері WhatsApp відтепер з метою стримування фейкової інформації перевірені дані про розвиток пандемії Covid-19 буду потрапляти у верхню частину новинних стрічок.

    Про це повідомляє AFP.

    «Компанія Facebook заявила, що помістить «авторитетний» контент про коронавірус у верхню частину новинних стрічок, намагаючись задовольняти потреби користувачів на тлі зростаючого використання соціальної мережі і зупинити потік дезінформації на своїй платформі і в сервісі обміну повідомленнями WhatsApp», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що в топі стрічки буде відображатися контент, наданий експертами у сфері охорони здоров'я, знаменитостями, вченими та іншими фахівцями, в якому пропонуються способи зниження ризику інфікування коронавірусом, наприклад, щодо серйозного ставлення до соціального дистанціювання.

    Глава Facebook Марк Цукерберг наголосив: «Наша мета - надати достовірну інформацію всім, хто користується нашими послугами».

    Провідна соціальна мережа також заявила, що майже подвоїла ємність сервера для забезпечення роботи WhatsApp, оскільки люди, що перебувають в ізоляції, здійснюють більше голосових і відеодзвінків за допомогою популярної служби обміну повідомленнями.

    Окрім цього, Facebook пожертвував 1 мільйон доларів Міжнародній мережі з перевірки фактів, щоб розширити присутність місцевих верифікаторів фактів і приборкати дезінформацію в WhatsApp.

    Станом на ранок 19 березня у світі зареєстровано 218 777 випадків зараження Covid-19, 8810 смертей та 84 113 осіб, що подолали хворобу.

    здоров'я медицина технології Facebook соціальні мережі хвороби коронавірус
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