Психолог розповіла, як розважити дітей у період карантину



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Щоб розважити дитину у період карантину, психолог радить використовувати настільні ігри

Щоб зайняти дитину, можна використовувати настільні ігри

Щоб зайняти дитину у період карантину, батьки використовують мультфільми, читання та ігри разом. Чимало батьків знаходять розраду у тривалих прогулянках з дітьми. Психолог Катерина Гольцберг радить використовувати настільні ігри.

На своїй сторінці у у Facebook психолог публікує добірку найкращих, на її думку, ігор.

Однією з таких є «Доббль або Spot It! - захоплююча гра на швидкість, яка допомагає розвинути швидку реакцію і зорову концентрацію. «До речі, можна грати на будь-якій мові. І якщо домовитися, наприклад, грати на англійській, можна прокачувати лексику. Хоча творці рекомендують таку гру як 6+, насправді вона здасться простою і зрозумілою навіть дітям 4 - 5 років, за умови, що вони знають назви предметів, зображених на картках. Є гра спеціально для малюків зі зрозумілими картинками», – розповідає психолог.

«У коробочці зазвичай круглої форми лежить колода карт. На кожній карті кілька зображень: тварини, предмети для дому, символи, їжа, смайлики. Всі карти з різними картинками і не схожі одна на іншу. Але між будь-якими двома картками є одне загальне зображення, на цьому і побудована вся гра, – пояснює Катерина Гольцберг.–У гру можна грати різними способами. Всього їх п'ять. Один з них полягає в тому, що всім учасникам роздається по карті зображенням вгору, а інша колода кладеться посередині картинками вниз. Перевертається одна карта і учасники порівнюють свою карту, з тієї, що перевернули, і хто перший називає картинку, яка збігається, забирає карту собі і кладе її поверх своєї. Тепер він порівнює наступні такі карти вже з нею. І так, поки колода не закінчиться. Переможцем визнається той гравець, хто швидше і уважніше всіх забрав собі найбільше карт. А є і такий варіант: всі правила залишаються тими ж, тільки на цей раз збіги в картинках потрібно знайти не на своїй карті, а на картах інших учасників.Після того як збіг знайдено, гравець озвучує його і підкидає верхню карту центральної колоди іншому гравцеві. Виграє той, у кого залишиться найменше карт. Всі дії в грі відбуваються одночасно, що задає швидкий і веселий темп грі. В супермаркетах цю гру можна купити під назвою Brain».

Нагадаємо, в Україні тривають протиепідемічні заходи та обмеження, запроваджені 12 березня. Вони діятимуть попередньо до 3 квітня. На карантин закриті дитячі садочки та школи всіх форм власності. За рекомендацією Міністерства охорони здоров’я, працівників компаній – і державних, і приватних, – роботодавці відпускають додому, на дистанційну роботу.