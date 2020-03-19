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    Як смартфон може допомогти виявити коронавірус

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    Telegram допомагає виявити коронавірус - Як смартфон може допомогти виявити коронавірус
    Telegram допомагає виявити коронавірус

    В «Телеграмі» запустили бота, який допомагає визначити зараження коронавірусом

    Смартфон може допомогти виявити зараження коронавірусом. Спеціально для цього в популярному месенджері Telegram з'явився бот. Він визначає ймовірність інфікування за допомогою питань, які розроблені на основі даних ВООЗ.

    Якщо у вас, наприклад, з’явилися перші симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, бот задасть кілька питань, які допоможуть визначити ймовірність того, що у вас саме коронавірус.

    Що питає бот:

    • чи є у вас головний біль;
    • чи спостерігаєте сухий кашель;
    • чи відчуваєте задишку;
    • утруднене дихання;
    • чи контактували ви з людьми, що повернулись із «небезпечних зон» (тобто країн із спалахом коронавірусу) ;
    • затримайте дихання на 10 секунд: чи з'явилася задишка або кашель?

    Тест займає не більше двох хвилин. Бот просить електронну скриньку користувача, куди й надсилає результати тексту.

    Бота можна знайти у Telegram за ніком @icoronavirus_bot.

    Telegram смартфон коронавірус
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