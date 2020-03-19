Як смартфон може допомогти виявити коронавірус
Telegram допомагає виявити коронавірус
В «Телеграмі» запустили бота, який допомагає визначити зараження коронавірусом
Смартфон може допомогти виявити зараження коронавірусом. Спеціально для цього в популярному месенджері Telegram з'явився бот. Він визначає ймовірність інфікування за допомогою питань, які розроблені на основі даних ВООЗ.
Якщо у вас, наприклад, з’явилися перші симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, бот задасть кілька питань, які допоможуть визначити ймовірність того, що у вас саме коронавірус.
Що питає бот:
- чи є у вас головний біль;
- чи спостерігаєте сухий кашель;
- чи відчуваєте задишку;
- утруднене дихання;
- чи контактували ви з людьми, що повернулись із «небезпечних зон» (тобто країн із спалахом коронавірусу) ;
- затримайте дихання на 10 секунд: чи з'явилася задишка або кашель?
Тест займає не більше двох хвилин. Бот просить електронну скриньку користувача, куди й надсилає результати тексту.
Бота можна знайти у Telegram за ніком @icoronavirus_bot.