Як смартфон може допомогти виявити коронавірус



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Telegram допомагає виявити коронавірус

В «Телеграмі» запустили бота, який допомагає визначити зараження коронавірусом

Смартфон може допомогти виявити зараження коронавірусом. Спеціально для цього в популярному месенджері Telegram з'явився бот. Він визначає ймовірність інфікування за допомогою питань, які розроблені на основі даних ВООЗ.

Якщо у вас, наприклад, з’явилися перші симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції, бот задасть кілька питань, які допоможуть визначити ймовірність того, що у вас саме коронавірус.

Що питає бот:

чи є у вас головний біль;

чи спостерігаєте сухий кашель;

чи відчуваєте задишку;

утруднене дихання;

чи контактували ви з людьми, що повернулись із «небезпечних зон» (тобто країн із спалахом коронавірусу) ;

затримайте дихання на 10 секунд: чи з'явилася задишка або кашель?

Тест займає не більше двох хвилин. Бот просить електронну скриньку користувача, куди й надсилає результати тексту.

Бота можна знайти у Telegram за ніком @icoronavirus_bot.