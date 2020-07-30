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    У Facebook стався масштабний збій

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    У Facebook стався масштабний збій

    Збій розпочався ввечері середи та досі триває

    В роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій. Про це повідомляє портал Downdetector, який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.

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    Користувачі з усього світу почали скаржитися на роботу соціальної мережі з середи, 29 липня. Найбільше скарг надходить з Філіппін та країн Європи. 

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    Проблеми в роботі Facebook виникають в основному при завантаженні зображень і публікації посилань на інші сайти. Також користувачі скаржаться на роботу бізнес-сторінок (не відчиняються або не завантажуються повідомлення).

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    У більшості випадків з’являється помилка: «Could not crawl URL because the system is down».

    інтернет технології Facebook соціальні мережі
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