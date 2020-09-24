Зеленський заявив про початок другої хвилі коронавірусу в Україні



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Володимир Зеленський пояснив, чому Україна заборонила в'їзд іноземцям Фото: пресслужба президента

В Україні щодня фіксується понад 3 тис. нових хворих

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні наразі триває друга хвиля захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19. Про це він сказав на спільній із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою прес-конференції в Братиславі.

«Наразі у всьому світі, й Україна не виняток, загострення, і зростає кількість хворих. Тому у нас сьогодні справді заборонено в'їзд закордонним громадянам. Я думаю, що це правильне рішення. У нас таке рішення було, коли у нас розпочиналася перша хвиля, ми змогли її зупинити. Тоді на 40 млн українських громадян у нас було від 100 до 300 хворих. Сьогодні ми маємо 3 тис. хворих на день. На жаль, це і є друга хвиля в Україні. Ми не можемо ризикувати, і українцями, і громадянами з інших країн, які прибувають до України. Потім, коли стабілізується ця ситуація, в Україні будуть відкриті кордони, обов'язково», - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 вересня в Україні підтверджено 188106 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 23 вересня зафіксовано ще 372 хворих на коронавірус.

Від початку епідемії в Україні від коронавірусу померла друга дитина.

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