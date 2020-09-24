Жоден педіатр не прийшов на допомогу. Киянка розповіла, як рятує дитину від Covid-19



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Педіатр сказала, що якщо прийде до нас, то має піти на самоізоляцію на два тижні, - зазначила Оксана Смола

Жінку з дитиною не захотіли приймати ні сімейний лікар, ні приватна клініка

Киянка Оксана Смола у соціальних мережах розповіла, як їй довелося рятувати свою чотирирічну дитину з коронавірусом.

«Два тижні тому у сина піднялася температура. Збилася легко. Наступного дня почав скаржитися на болі в животі. Температура трималася постійно десь 37,3-37,7. Збивати доводилося раз на добу «Панадолом». Думали, може, після моря. Коли у свекра тест показав коронавірус, пізніше ми зробили тест і дитині. Робили в п’ятницю після обіду, результат отримали аж в понеділок після 19:00. Результат був позитивний», – розказує жінка.

За словами киянки, сімейний лікар, ще до того, як став відомий результат тесту, відмовилася приходили та робити огляд.

«На той момент у малого ще не було результату тесту. Педіатр запропонувала «телефонний режим». Педіатр сказала, що якщо прийде до нас, то має піти на самоізоляцію на два тижні. Ми ж прийти в поліклініку не можемо, бо контактували з коронавірусним. Я вже й пропонувала вивести малого на вулицю і щоб вона його подивилася на лавочці. Відповідь: ні. Коли на 5-й день дитині стало гірше – температуру збивали кожні чотири години, червоне горло, шия розпухла, ніби наклали лангету, дикі болі в животі, то подзвонила в нашу дитячу поліклініку. Сказали, що черговий лікар не може оглянути дитину з коронавірусом і нам іти до них не можна. Мовляв, вирішуйте зі своїм педіатром», – зазначила Оксана Смола.

Крім того, киянка додає, що в медичному огляді відмовили навіть в приватній клініці, тому було прийнято рішення викликати спеціальну Covid-групу.

«Відмовили й в приватній клініці Viva. Жоден педіатр не захотів ні прийти, ні прийняти. Запропонували прислати бригаду швидкої за 1900 грн. Вийшло замкнене коло: до нас не йдуть, а ми не маємо права вийти з дому, бо на самоізоляції. То щоб дитину послухали та оглянули, довелося дзвонити 103 і викликати ковідну бригаду… Поки стан був більш-менш стабільний, то в лікарню не забрали. Ще день і дитині вже важко ковтати, наліт на язиці, білі прищики, діарея... Педіатр пропонує здати кров. Результат був дуже поганий і малого забрали в інфекційну лікарню на Дегтярівській. Ще тиждень крапельниць, антибіотиків. Там лікарі сказали так: от і наслідки лікування через телефон...», – розповідає киянка.

Також, Оксана Смола зазначила, що з дитиною все добре та після їхнього випадку керівництво поліклініки прийняло рішення робити рентген і брати кров дітям із коронавірусом. «Знаю, що в нашу поліклініку мами водять дітей із позитивним тестом... Мовляв, їм не лишили іншого вибору. Може, й так. Бо тут або ризикуєш здоров‘ям своєї дитини, або здоров‘ям інших», робить висновок жінка.

Нагадаємо, що за добу в Україні від коронавірусу одужала рекордна кількість людей.

До слова, в Україні від коронавірусу померли вже дві дитини.