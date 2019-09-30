Біля обмінника в Києві четверо в масках пограбували чоловіка



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Озброєні злочинці були в масках

Столична поліція ввела план «Сирена»

Сьогодні, 30 вересня, в Солом'янському районі Києва четверо невідомих у масках скоїли розбійний напад біля обмінного пункту на вулиці Борщагівській, 189/1. Вони вкрали 50 тисяч доларів, ноутбук і телефон і зникли в невідомому напрямку.

О 12:15 правоохоронці столиці ввели оперативний план «Перехоплення». Про це Інформатор повідомляє з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Розшукують Mercedes з номерними знаками АА2262, попередньо, ML 500 чорного кольору.

О 12:20 план «Перехоплення» було змінено на план «Сирена». Зазначимо, що «Сирену» вводять, коли відбувається розшук озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку.

Усіх, хто бачив даний автомобіль, поліція просить повідомити на лінію «102».

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 30 вересня, у Києві троє невідомих побили прокурора.