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    У Флориді вирує ураган «Альберто»

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    Ураган у Флориді - У Флориді вирує ураган «Альберто»
    Ураган у Флориді

    Максимальна швидкість вітру складає 20,3 м/с

    Субтропічний шторм «Альберто» в понеділок обрушився на американський штат Флорида, максимальна швидкість вітру складає 20,3 м/с.

    Про це повідомив Національний центр по спостереженню за ураганами, штаб-квартира якого розташована в Майамі.

    «Центр «Альберто»досяг суші біля міста Лагуна-Біч, штат Флорида. Сильні опади та підтоплення зареєстровані в ряді районів півострова Флорида», - йдеться у попередженні, опублікованому на сайті центру.

    Як повідомило раніше управління з надзвичайних ситуацій Флориди, до 12:00 за місцевим часом, понад 2,6 тис. будинків в штаті залишилися без електроенергії. Шторм супроводжується сильними зливами і повенями.

    Також видання NBC інформує, що в Полк-Каунті, штат Північна Кароліна, два телевізійних журналіста загинули, коли дерево впало на їх автомобіль.

    Загиблі працювали в одному з філіалів NBC.

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    У Флориді вирує ураган «Альберто»
    У Флориді вирує ураган «Альберто»
    У Флориді вирує ураган «Альберто»
    У Флориді вирує ураган «Альберто»
    У Флориді вирує ураган «Альберто»

    Через «Альберто» в штатах Алабама, Міссісіпі і Флорида раніше був введений режим надзвичайної ситуації. Про небезпеку повеней через проливні дощі оголошено також у штатах Північна Кароліна, Теннессі і Джорджія.

    За інформацією ЗМІ, збиток США від шторму «Альберто» може скласти $1 млрд.

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