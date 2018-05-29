У Флориді вирує ураган «Альберто»

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Ураган у Флориді

Максимальна швидкість вітру складає 20,3 м/с

Субтропічний шторм «Альберто» в понеділок обрушився на американський штат Флорида, максимальна швидкість вітру складає 20,3 м/с.

Про це повідомив Національний центр по спостереженню за ураганами, штаб-квартира якого розташована в Майамі.

«Центр «Альберто»досяг суші біля міста Лагуна-Біч, штат Флорида. Сильні опади та підтоплення зареєстровані в ряді районів півострова Флорида», - йдеться у попередженні, опублікованому на сайті центру.

#Alberto put a damper on #MemorialDay plans along the gulf, and caused some flooding in parts of Florida. pic.twitter.com/qukrO7e6h5 — WeatherNation (@WeatherNation) 29 травня 2018 р.

Як повідомило раніше управління з надзвичайних ситуацій Флориди, до 12:00 за місцевим часом, понад 2,6 тис. будинків в штаті залишилися без електроенергії. Шторм супроводжується сильними зливами і повенями.

Також видання NBC інформує, що в Полк-Каунті, штат Північна Кароліна, два телевізійних журналіста загинули, коли дерево впало на їх автомобіль.

Загиблі працювали в одному з філіалів NBC.

Через «Альберто» в штатах Алабама, Міссісіпі і Флорида раніше був введений режим надзвичайної ситуації. Про небезпеку повеней через проливні дощі оголошено також у штатах Північна Кароліна, Теннессі і Джорджія.

За інформацією ЗМІ, збиток США від шторму «Альберто» може скласти $1 млрд.