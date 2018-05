У Флориді вирує ураган «Альберто»

Максимальна швидкість вітру складає 20,3 м/с

Субтропічний шторм «Альберто» в понеділок обрушився на американський штат Флорида, максимальна швидкість вітру складає 20,3 м/с.

Про це повідомив Національний центр по спостереженню за ураганами, штаб-квартира якого розташована в Майамі.

«Центр «Альберто»досяг суші біля міста Лагуна-Біч, штат Флорида. Сильні опади та підтоплення зареєстровані в ряді районів півострова Флорида», - йдеться у попередженні, опублікованому на сайті центру.

#Alberto put a damper on #MemorialDay plans along the gulf, and caused some flooding in parts of Florida. pic.twitter.com/qukrO7e6h5