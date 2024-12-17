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Ліквідація російського генерала у Москві: спецслужби зацікавила автівка на місці вибуху

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ліквідація російського генерала у Москві: спецслужби зацікавила автівка на місці вибуху
Біля будинку стояла прикаркована орендована автівка
скриншот відео

У припаркованому біля місця вибуху авто знайдено відеокамеру

Камера, за допомогою якої стежили за російським генерал-лейтенантом Ігорем Кириловим, ліквідованим сьогодні, 16 грудня, у Москві, була встановлена в орендованому автомобілі. Його залишили біля будинку кілька днів тому, об'єктив навели на під'їзд і загорнули в ганчірку, щоб техніка не впадала у вічі. Відповідне відео поширюють російські ЗМІ. 

Камера транслювала картинку через Інтернет. З її допомогою  велося стеження за Кириловим, а потім дистанційно було активовано вибуховий пристрій, встановлений на самокаті. Його припаркував біля під'їзду випадковий чоловік, якого тепер шукають. Найімовірніше, він виконував замовлення і міг не знати, що саме і кому доставляє.

На кадрах – співробітники російських спецслужб дістають із авто два згортки, загорнуті в білу ганчірку. Швидше за все, це камера та зарядка для неї.

Нагадаємо, сьогодні близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов. За фактом загибелі двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

Учора, 16 грудня, «Главком» писав, що СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кирилову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.

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Теги: вибух інтернет чоловік відео Москва вибухівка росія СБУ

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