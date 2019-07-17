У Фонді гарантування вкладів нове керівництво



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Світлана Рекрут раніше обіймала посаду заступника директора-розпорядника Фонду

Новим директором-розпорядником ФГВФО з 18 липня призначена Світлана Рекрут

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) звільнила директора-розпорядника Костянтина Ворушиліна і призначила Світлану Рекрут. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

У Ворушиліна закінчується п'ятирічний термін, визначений Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», і він написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Новим директором-розпорядником ФГВФО з 18 липня призначена Рекрут. Раніше вона обіймала посаду заступника директора-розпорядника Фонду.

До слова, на початку липня повідомлялося, що Фонд гарантування за тиждень продав активів збанкрутілих банків на 28 млн грн. Із них на суму 8,52 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 19,00 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того 0,11 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,21 млн грн – від продажу монет та банківських металів.

Також виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розпочала процедуру ліквідації ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», яка триватиме протягом двох років з 20 червня 2019 року до 19 червня 2021 року включно.