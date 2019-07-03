Фонд гарантування за тиждень продав активів збанкрутілих банків на 28 млн грн



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Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 12 банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи 12 банків, що ліквідуються, на загальну суму 27,83 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

«Протягом минулого тижня (24.06. – 27.06.2019) відбувся продаж активів 12 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 27,83 млн грн«, - йдеться в повідомленні.

Із них на суму 8,52 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 19,00 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того 0,11 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,21 млн грн – від продажу монет та банківських металів.

Зокрема протягом тижня, що минув:

- активи АТ «Дельта Банк» реалізовано на суму 16,14 млн грн;

- активи АТ «Родовід Банк» реалізовано на суму 4,19 млн грн;

- активи ПАТ «КБ «Надра» реалізовано на суму 3,60 млн грн;

- активи ПАТ «Інтеграл-банк» реалізовано на суму 1,51 млн грн;

- активи АТ «Імексбанк» реалізовано на суму 0,93 млн грн;

- активи ПАТ «Банк Камбіо» реалізовано на суму 0,49 млн грн;

- активи ПАТ «КБ «Актив-Банк» реалізовано на суму 0,34 млн грн;

- активи ПАТ «ВіЕйБі Банк» реалізовано на суму 0,27 млн грн;

- активи ПАТ «ДіамантБанк» реалізовано на суму 0,21 млн грн;

- активи АТ «ВТБ БАНК» реалізовано на суму 0,09 млн грн.

Нагадаємо, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розпочала процедуру ліквідації ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», яка триватиме протягом двох років з 20 червня 2019 року до 19 червня 2021 року включно.