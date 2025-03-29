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Дарунок для мами. Дружина нардепа Бойка отримала 19 млн грн від сина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Дарунок для мами. Дружина нардепа Бойка отримала 19 млн грн від сина
Віра Бойко щороку отримує солідні грошові подарунки
Фото: dosye.info

На банківських рахунках Віра Бойко зберігає 113,2 млн грн

Протягом 2024 року дружина народного депутата Юрія Бойка (обраного від ОПЗЖ) Віра отримала в подарунок 19 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій.

Дарувальником жінка зазначила громадянина України Анатолія Юрійовича Бойка. Це її син з нардепом Юрієм Бойком. Анатолій Бойко позиціонує себе як громадський діяч та підприємець, а також меценат благодійного фонду «Майбутнє – дітям» та співзасновник громадської організації «Розвиток ІТ освіти».

Віра Бойко отримала в подарунок 19 млн грн
Віра Бойко отримала в подарунок 19 млн грн
Скриншот із реєстру декларацій

Крім цього, в е-декларації за 2024 рік Юрія Бойка його дружина відобразила такі доходи: 3,7 млн зарплати в ТОВ «Столична нерухомість», 14 млн грн процентів, 6,3 млн грн дивідендів, 268 тис. грн пенсії і 96 тис. грн гонорарів. Усього, не рахуючи солідного грошового подарунку, Віра Бойко за минулий рік заробила 24,4 млн грн.

На банківських рахунках вона зберігає 113,2 млн грн, $503,6 тис. і 132,3 тис. євро. Крім того, попри повномасштабну війну, дружина політика продовжує зберігати у російському «НК Банку» 3,3 млн російських рублів і активи у дорогоцінних металах (золото) вартістю 4,3 млн російських рублів, а також золото вартістю 13,6 млн грн.

Як повідомляв «Главком», солідні грошові подарунки від, ймовірно, сина Віра Бойко отримувала і раніше. Так, у 2022 році сума отриманої готівки як подарунку склала 14,5 млн грн, у 2023 році – 28 млн грн. До великої війни Анатолій Бойко також обдаровував мільйонами Віру Бойко. Наприклад, у 2021 році – 35,15 млн грн, у 2020 році – 26,35 млн грн.

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Теги: Юрій Бойко декларація гроші Опозиційна платформа — За життя депутат

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