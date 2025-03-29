Дарунок для мами. Дружина нардепа Бойка отримала 19 млн грн від сина

На банківських рахунках Віра Бойко зберігає 113,2 млн грн

Протягом 2024 року дружина народного депутата Юрія Бойка (обраного від ОПЗЖ) Віра отримала в подарунок 19 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані реєстру декларацій.

Дарувальником жінка зазначила громадянина України Анатолія Юрійовича Бойка. Це її син з нардепом Юрієм Бойком. Анатолій Бойко позиціонує себе як громадський діяч та підприємець, а також меценат благодійного фонду «Майбутнє – дітям» та співзасновник громадської організації «Розвиток ІТ освіти».

Віра Бойко отримала в подарунок 19 млн грн Скриншот із реєстру декларацій

Крім цього, в е-декларації за 2024 рік Юрія Бойка його дружина відобразила такі доходи: 3,7 млн зарплати в ТОВ «Столична нерухомість», 14 млн грн процентів, 6,3 млн грн дивідендів, 268 тис. грн пенсії і 96 тис. грн гонорарів. Усього, не рахуючи солідного грошового подарунку, Віра Бойко за минулий рік заробила 24,4 млн грн.

На банківських рахунках вона зберігає 113,2 млн грн, $503,6 тис. і 132,3 тис. євро. Крім того, попри повномасштабну війну, дружина політика продовжує зберігати у російському «НК Банку» 3,3 млн російських рублів і активи у дорогоцінних металах (золото) вартістю 4,3 млн російських рублів, а також золото вартістю 13,6 млн грн.

Як повідомляв «Главком», солідні грошові подарунки від, ймовірно, сина Віра Бойко отримувала і раніше. Так, у 2022 році сума отриманої готівки як подарунку склала 14,5 млн грн, у 2023 році – 28 млн грн. До великої війни Анатолій Бойко також обдаровував мільйонами Віру Бойко. Наприклад, у 2021 році – 35,15 млн грн, у 2020 році – 26,35 млн грн.