  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Петро Порошенко
    Думки вголос

    Трагедія авіалайнера МН17: слідчі довели, що Бук-вбивця мав російську «прописку»

    • Петро Порошенко

      Президент України

    • Розсилка
    Трагедія авіалайнера МН17: слідчі довели, що Бук-вбивця мав російську «прописку»

    Зло буде покарано, а справедливість відновлена!

    Сьогодні Спільна група з питань розслідування збиття літака рейсу Малайзійських авіаліній МН17 представила додаткові докази постачання з Російської Федерації протиповітряного комплексу, за допомогою якого було збито літак.

    Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів України, Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів за сприяння партнерських служб з низки інших країн вдалося встановити «прописку» Бука-вбивці: 53-я Курська зенітно-ракетну бригада Збройних сил РФ.

    Читайте також

    Є усі підстави сподіватися, що вже найближчим часом Прокуратура Нідерландів зможе представити в суд обвинувачення проти причетних до збиття літака осіб.

    Україна, у свою чергу, зробить усе можливе, аби дії Російської Федерації як держави, що підтримує тероризм, отримали належну оцінку у Міжнародному Суді ООН в рамках розгляду ініційованої нами на початку минулого року справи.

    Зло буде покарано, а справедливість відновлена!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Донбас Боїнг авіакатастрофа МН-17
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Віталій Тараненко
    Віталій Тараненко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ