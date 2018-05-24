Трагедія авіалайнера МН17: слідчі довели, що Бук-вбивця мав російську «прописку»

Зло буде покарано, а справедливість відновлена!

Сьогодні Спільна група з питань розслідування збиття літака рейсу Малайзійських авіаліній МН17 представила додаткові докази постачання з Російської Федерації протиповітряного комплексу, за допомогою якого було збито літак.

Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів України, Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів за сприяння партнерських служб з низки інших країн вдалося встановити «прописку» Бука-вбивці: 53-я Курська зенітно-ракетну бригада Збройних сил РФ.

Є усі підстави сподіватися, що вже найближчим часом Прокуратура Нідерландів зможе представити в суд обвинувачення проти причетних до збиття літака осіб.

Україна, у свою чергу, зробить усе можливе, аби дії Російської Федерації як держави, що підтримує тероризм, отримали належну оцінку у Міжнародному Суді ООН в рамках розгляду ініційованої нами на початку минулого року справи. Зло буде покарано, а справедливість відновлена!

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