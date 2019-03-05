У Генічеську знайшли вбитим фермера, оголошеного в розшук після смерті дружини
-
Розсилка
Труп чоловіка, 1974 року народження, з вогнепальними пораненнями був зв'язаний і засипаний сухою травою
У лісосмузі між селами в Генічеському районі Херсонської області було знайдено тіло раніше зниклого безвісти Володимира Овсяннікова. Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції області.
«Тіло покійного, який займався фермерським господарством, знайшли між селами Стокопані і Нова праця. Труп чоловіка, 1974 року народження, з вогнепальними пораненнями був зв'язаний і засипаний сухою травою», − розповіли джерела у правоохоронних органах.
Після впізнання, інформацію про вбивство фермера об'єднали з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства його дружини, вчиненого в лютому в Генічеську невстановленими особами.
Після вбивства жінчині її чоловік був оголошений у розшук.
Досудове розслідування вбивства сім'ї фермерів ведеться за двома ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 187 (розбій) КК України.
Наразі не встановлено, якими саме цінностями заволоділи зловмисники.
Розслідування триває.
Джерело: УНН