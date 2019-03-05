У Генічеську знайшли вбитим фермера, оголошеного в розшук після смерті дружини



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Труп чоловіка, 1974 року народження, з вогнепальними пораненнями був зв'язаний і засипаний сухою травою

У лісосмузі між селами в Генічеському районі Херсонської області було знайдено тіло раніше зниклого безвісти Володимира Овсяннікова. Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції області.

«Тіло покійного, який займався фермерським господарством, знайшли між селами Стокопані і Нова праця. Труп чоловіка, 1974 року народження, з вогнепальними пораненнями був зв'язаний і засипаний сухою травою», − розповіли джерела у правоохоронних органах.

Після впізнання, інформацію про вбивство фермера об'єднали з матеріалами кримінального провадження щодо вбивства його дружини, вчиненого в лютому в Генічеську невстановленими особами.

Після вбивства жінчині її чоловік був оголошений у розшук.

Досудове розслідування вбивства сім'ї фермерів ведеться за двома ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 187 (розбій) КК України.

Наразі не встановлено, якими саме цінностями заволоділи зловмисники.

Розслідування триває.

Джерело: УНН