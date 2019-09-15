У Генпрокуратурі назвали причину закриття справи проти Кузьміна



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Ренат Кузьмін

Кримінальне провадження проти колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича було відкрите у липні 2014 року

У Генпрокуратурі пояснили, чому закрили справу проти народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Рената Кузьміна.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

На запит видання, Генеральна прокуратура України повідомила, що 22 серпня 2019 року вирішила закрити кримінальне провадження проти колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Рената Кузьміна, відкрите у липні 2014 року.

«У зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і тим, що можливості їх отримати вичерпані», – йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит.

Раніше правоохоронці зняли з розшуку Рената Кузьміна, колишнього першого заступника генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки, а тепер нардепа від «Опозиційної платформи - За життя».

Згодом ГПУ закрила кримінальне провадження проти Кузьміна.