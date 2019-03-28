Супрун заявила, що в Україні набирає обертів передвиборче загострення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Супрун нагадала, відповідальне голосування корисне для здоров’я та національної безпеки нашої держави

Супрун зазначила, якщо ви відчуваєте стрес через майбутні події — ви не одні

В Україні в останні дні перед виборами президента набирає обертів передвиборче загострення: зростає рівень стресу, тривожності, агресивного спілкування, а в деяких випадках — прояви неадекватної поведінки. Про це написала на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Супрун зазначила, якщо ви відчуваєте стрес через майбутні події — ви не одні.

«Це звичне явище в багатьох країнах, що стоять перед важливим вибором. До прикладу, понад 50% американців назвали останні президентські вибори «вагомим джерелом стресу», - поінформувала керівник МОЗ.

За її словами, в Україні ми не маємо такої статистики, але якщо взяти до уваги активність людей в соціальних мережах та на вулицях, можемо сказати, що повітря наелектризоване, а люди сильно стресують з наближенням цих вихідних.

«Ми знаємо, що стрес та негативні емоції погано впливають на наше здоров’я, самопочуття та в цілому псують якість життя. Тому їх варто позбавлятися та всіляко нівелювати їхній негативний вплив», - наголосила Супрун.

На її думку, для того, щоб знати, як діяти у виборчий період і зменшити рівень стресу, можна скористатися порадами Американської психологічної асоціації (APA).

1. Обмежуйте ваше «споживання» медіа.

Якщо 24-годинний цикл звинувачень та звинувачень у відповідь від кандидатів викликає у вас стрес — обмежте свій час у медіа. Не дивіться всі виступи кандидатів або телепередачі про них, не скрольте безперервно стрічку в соцмережах.

У передвиборчий період є сенс зробити перерву від ЗМІ. Використайте цей час для себе та сім’ї, робіть, що вам подобається та не намагайтеся дивитися і знати все, що з’являється про вибори в медійному просторі. Щоби бути в курсі, достатньо періодично читати новини чи якісні огляди.

2. Не розвивайте дискусій, що просто приведуть до конфлікту.

Не продовжуйте обговорення виборів, якщо ви розумієте, що воно може перерости в конфлікт чи агресію. Звертайте увагу на частоту обговорень з друзями, членами сім’ї або співробітниками. Якщо таких обговорень понад міру та вони провокують стрес — намагайтеся зменшити їхню кількість. Це збереже ваші сили та час.

3. Визнайте, що стрес і тривога щодо того, що може статися, не приносять жодної користі.

Стрес та тривожність через вибори — досить поширене явище, але вони не вартують вашого здоров’я. Більш того, негативно впливають на якість життя та забирають час, який можна було б використати з користю. Спрямуйте свою увагу в більш продуктивному напрямку. Можна обрати діяльність, яка також стосується виборів, але водночас торкається питань, які вам більше до душі. До прикладу, ви можете стати спостерігачем та відстоювати прозорість й законність голосування.

4. Що б не сталося в день виборів — життя продовжується.

Навіть якщо ваш кандидат не вийде до другого туру — це не катастрофа. Важливо залишатися свідомим громадянином з активною позицією. Не «катастрофізуйте» ситуацію та бережіть збалансовану перспективу.

5. Голосуйте.

Зробити свій вибір в такий важливий для України момент — обов'язок кожного громадянина! Знайдіть час для того, щоби спокійно та вдумливо проаналізувати все, що сталось за останні роки в країні. Обов’язково ознайомтесь з програмами кандидатів (наприклад тут: https://goo.gl/VgkdTW). Подумайте, чого ви прагнете для себе, своїх близьких та всієї країни. І обов’язково зробіть свідомий вибір.

Пам’ятайте, відповідальне голосування корисне для здоров’я та національної безпеки нашої держави.

Нагадаємо, вибори президента України відбудуться 31 березня. Виборчі дільниці будуть відкриті з 8.00 і до 20.00.