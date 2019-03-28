На вибори йдуть щасливі люди? Дослідження

На вибори йдуть щасливі люди? Дослідженнясоціологія
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Люди, які страждають від депресії, рідше голосують
Наприкінці березня побачив світ щорічний Звіт світового щастя (World Happiness Report 2019). Його вже сім років поспіль публікує підрозділ ООН з пошуку рішень сталого розвитку (UN Sustainable Development Solutions Network). Весь третій розділ звіту присвячено темі вивчення щастя та виборчої поведінки. Саме цей ракурс сьогодні є дуже цікавим для України.
Тривалий час дослідження, що проводяться у сфері політичних наук, зосереджені на питанні, що ж спонукає населення до участі у політичному житті. Проте відносно мало уваги приділяється тому, наскільки суб'єктивне благополуччя може бути фактором, що впливає на те, чи голосують люди на виборах, або інакшим чином взаємодіють з політикою, наприклад, вкладаючи час та гроші у діяльність політичних партій, їхніх кампаній.
З теоретичної точки зору, наслідки відчуття щастя на вияв інтересу до політики є неоднозначними. З одного боку, люди, які більш задоволені життям, цілком можуть відійти від політики, бо вже досягнули стану комфортної апатії. У цьому випадку можна припускати, що підвищення рівня щастя може призвести до кризи демократії. Але, з іншого боку, все більше досліджень про «об'єктивні переваги суб'єктивного благополуччя» показують, що щастя може мати важливий вплив на різні види соціально-відповідальної поведінки. Щасливіші люди, наприклад, частіше беруть участь у волонтерській діяльності та жертвують гроші на благодійність. Але чи поширюється це на залучення до політичної сфери?
Думки дослідників з різних країн світу сходяться у відповіді на це запитання
Наприклад, дослідження, проведені у Сполучених Штатах, показують, що люди, які страждають від депресії, рідше голосують. Завдяки опитуванню також було виявлено, що в сільських регіонах Китаю існує позитивна кореляція між рівнем щастя та голосуванням на місцевих виборах. Дані опитувань з Великобританії свідчать про те, що оскільки люди стають щасливішими з часом, їхня схильність до голосування також зростає. Збільшення рівня задоволення життям пов'язане зі збільшенням схильності до голосування на виборах.
А як щодо інших форм участі в політичному житті, окрім голосування? Дані ANES (Американський національний центр дослідження виборів – примітка «Главком») свідчать, що щасливіші люди також частіше беруть участь у політичному житті США, долучаючись до виборчих кампаній, сприяючи кандидатам на виборах. Проте, цікаво, такої значної залежності у випадку конфліктніших форм політичної діяльності, як протест, немає.
Про що свідчать результати глобального дослідження Integrated Values Survey?
Велике міжнаціональне опитування, за 40 років охопило більш як 100 країн світу і дослідило зв'язок між щастям та індивідуальним інтересом до політики.
Графік показує, що дуже нещасливі люди частіше відсторонені від політики.
Нагадаємо, в опублікованому раніше рейтингу країн світу за рівнем щастя Україна посіла одне з останніх місць – 133-тє. Згідно з цим рейтингом українці належить до найнещасніших націй світу.
Анастасія Романова, для «Главкома»