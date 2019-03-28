На вибори йдуть щасливі люди? Дослідження соціологія

Дуже нещасливі люди частіше відсторонені від політики

Люди, які страждають від депресії, рідше голосують

Наприкінці березня побачив світ щорічний Звіт світового щастя (World Happiness Report 2019). Його вже сім років поспіль публікує підрозділ ООН з пошуку рішень сталого розвитку (UN Sustainable Development Solutions Network). Весь третій розділ звіту присвячено темі вивчення щастя та виборчої поведінки. Саме цей ракурс сьогодні є дуже цікавим для України.

Тривалий час дослідження, що проводяться у сфері політичних наук, зосереджені на питанні, що ж спонукає населення до участі у політичному житті. Проте відносно мало уваги приділяється тому, наскільки суб'єктивне благополуччя може бути фактором, що впливає на те, чи голосують люди на виборах, або інакшим чином взаємодіють з політикою, наприклад, вкладаючи час та гроші у діяльність політичних партій, їхніх кампаній.

З теоретичної точки зору, наслідки відчуття щастя на вияв інтересу до політики є неоднозначними. З одного боку, люди, які більш задоволені життям, цілком можуть відійти від політики, бо вже досягнули стану комфортної апатії. У цьому випадку можна припускати, що підвищення рівня щастя може призвести до кризи демократії. Але, з іншого боку, все більше досліджень про «об'єктивні переваги суб'єктивного благополуччя» показують, що щастя може мати важливий вплив на різні види соціально-відповідальної поведінки. Щасливіші люди, наприклад, частіше беруть участь у волонтерській діяльності та жертвують гроші на благодійність. Але чи поширюється це на залучення до політичної сфери?

Думки дослідників з різних країн світу сходяться у відповіді на це запитання

Наприклад, дослідження, проведені у Сполучених Штатах, показують, що люди, які страждають від депресії, рідше голосують. Завдяки опитуванню також було виявлено, що в сільських регіонах Китаю існує позитивна кореляція між рівнем щастя та голосуванням на місцевих виборах. Дані опитувань з Великобританії свідчать про те, що оскільки люди стають щасливішими з часом, їхня схильність до голосування також зростає. Збільшення рівня задоволення життям пов'язане зі збільшенням схильності до голосування на виборах.

А як щодо інших форм участі в політичному житті, окрім голосування? Дані ANES (Американський національний центр дослідження виборів – примітка «Главком») свідчать, що щасливіші люди також частіше беруть участь у політичному житті США, долучаючись до виборчих кампаній, сприяючи кандидатам на виборах. Проте, цікаво, такої значної залежності у випадку конфліктніших форм політичної діяльності, як протест, немає.

Про що свідчать результати глобального дослідження Integrated Values Survey?

Велике міжнаціональне опитування, за 40 років охопило більш як 100 країн світу і дослідило зв'язок між щастям та індивідуальним інтересом до політики.

Джерело: Integrated Values Survey, 1981-2013. «Інтерес до політики» рівний одиниці, якщо респондент «дещо» або «дуже» зацікавлений у політиці. Рівень щастя вимірюється по шкалі від 1 до 4. Опитування проведено в 103-х країнах по всьому світу

Графік показує, що дуже нещасливі люди частіше відсторонені від політики.

Нагадаємо, в опублікованому раніше рейтингу країн світу за рівнем щастя Україна посіла одне з останніх місць – 133-тє. Згідно з цим рейтингом українці належить до найнещасніших націй світу.

Анастасія Романова, для «Главкома»