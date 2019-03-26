Рятувальники перейшли на посилений режим служби у зв'язку з виборами президента



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У готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та події перебуває також авіація ДСНС Фото: ukrinform.ua

На виборчих дільницях 31 березня чергуватимуть пожежні пости й піротехніки, рятувальники за необхідності готові застосувати авіацію ДСНС

Рятувальники перейшли на посилений режим служби у зв'язку з виборами президента України, повідомляє 26 березня прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Із метою підвищення готовності органів та підрозділів ДСНС до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також організації заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об'єктах, задіяних до проведення 31 березня виборів президента України, з 9.00 25 березня органи управління і сили ДСНС переведені на посилений режим несення служби», – ідеться в повідомленні.

Протягом останнього тижня перед виборами рятувальники організовують цілодобове чергування для моніторингу ситуації щодо надзвичайних ситуацій.

На виборчих дільницях чергуватимуть пожежні пости, також буде залучено піротехніків.

Рятувальники готові за необхідності застосувати авіацію ДСНС.

Вибори президента в Україні призначено на 31 березня 2019 року.

Згідно з даними опитування трьох соціологічних компаній (КМІС, Центр Разумкова та соціологічної групи «Рейтинг»), 84% українців готові взяти участь у виборах президента України 31 березня.

Нагадаємо, Національна поліція та МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. У день виборів правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.