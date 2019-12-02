За 10 місяців «Закарпатгаз» передав до суду 107 справ на 6,5 млн грн



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89 справ стосуються порушень побутових споживачів, які втручалися в роботу лічильника або несанкціоновано відновлювали споживання

З початку року компанія «Закарпатгаз» доправила до суду 107 справ щодо відшкодування вартості необлікованого або донарахованого об’єму природного газу. Загальна сума позовів становить 6,5 млн грн, що на 4 млн грн перевищує минулорічну за аналогічний період.

89 справ стосуються порушень побутових споживачів, які втручалися в роботу лічильника або несанкціоновано відновлювали споживання.

Фахівці компанії відслідковують сторонні втручання в роботу газорозподільних мереж за допомогою спеціального сучасного обладнання. Це дозволяє швидше та ефективніше знаходити місця втрат. Після виявлення фактів крадіжок нараховані збитки відшкодовуються недобросовісними споживачами.

«У таких випадках Кодексом газорозподільних систем встановлено окремий порядок визначення обсягу спожитого газу, який перераховується із врахуванням потужності газового обладнання. У такому випадку розрахована сума за необліковані обсяги спожитого газу є вищою, ніж та, яку б людина отримала відповідно до показів лічильника», – пояснила комерційний директор АТ «Закарпатгаз» Юлія Соколова.

Майже 20 випадків порушень виявлені при відборі газу юридичними особами (компаныями та підприємствами). За 10 місяців поточного року серед юридичних осіб найбільшу суму відшкодувань сплатив Квартирно-експлуатаційний відділ міста Мукачево – 1 млн 318 тис грн.

В АТ «Закарпатгаз» наголошують, що крадіжки газу призводять не лише до зайвих фінансових витрат і судової тяганини, але й несуть небезпеку для здоров’я та життя як для порушника, так і його оточення. Адже дії, які здійснюються під час крадіжок, як-от незаконні врізки, супроводжуються витоками газу, що спричинює нещасні випадки.