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    «Голос» переходить в опозицію

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    <span>Заява &laquo;Голосу&raquo; з трибуни парламенту</span> - «Голос» переходить в опозицію
    Заява «Голосу» з трибуни парламенту
    Фото: скріншот відео

    У партії «Голос» дійшли висновку, що владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати

    Партія «Голос» заявила про перехід в опозицію до діючої влади. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні, 17 липня, заяві партії.

    У «Голосі» зазначили: «За рік ми побачили, що монобільшість зрадила цінностям, які декларувала. Ми побачили президента, який соромиться сказати, що Росія — це агресор. Ми побачили, які не тягнуть навіть на начальників відділів, яких жодна компанія не взяла б собі керівником відділу, а їх призначають міністрами. Що будь-який поганий закон можна гарно назвати і його проголосують у «турборежимі».

    «Ми прийшли захищати свободу і проводити реформи. Але натомість зараз ми постійно боремося з брехнею. Брехнею про те, що існує кадровий голод. Про те, що в Україні існує питання про державну мову. Брехнею, яка постійно нищить будь-який конструктив», - заявили в «Голосі».


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    У партії зробили висновок, що «владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати».

    «Прийшов час її змінити. Партія «Голос» переходить в опозицію до існуючої влади», - заявили партійці.

    Нагадаємо, 11 червня Святослав Вакарчук на брифінгу повідомив, що вирішив достроково скласти повноваження депутата парламенту і зайнятися освітнім проєктом. При цьому в день позачергових виборів до парламенту він назвав маячнею чутки про те, що він відмовиться від депутатського мандата після проходження його партії в Раду.

    26 червня партія «Голос» на з'їзді позбавила депутатських повноважень Вакарчука.

    Верховна Рада опозиція партія Слуга народу влада партія Голос
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