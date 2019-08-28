У ГПУ заявили, що Вишинського відпустили для обміну у форматі «35 на 35»



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Керівник порталу «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський

Вишинський підписав документ і дав згоду на обмін

Звільнений з-під варти главред «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський погодився взяти участь в обміні в'язнями між Україною і Російською Федерацією.

Про це в Twitter повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Як повідомлялося, 28 серпна Київський апеляційний суд відпустив з-під вартикерівника порталу «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського.

За її словами, сьогодні на судовому засіданні зміна запобіжного заходу Вишинського сталася в рамках підготовки до обміну «35 на 35» і за згодою самого журналіста.

Кажуть, Вишинський відмовлявся від ймовірного обміну на політичних в’язнів Кремля.

Але. Сьогодні в судовому засіданні зміна запобіжного заходу Вишинському відбулася в рамках підготовки до обміну «35 на 35» і за згодою самого Вишинського. pic.twitter.com/gvoIuODtvG — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 28 серпня 2019 р.





Як відомо, раніше суд вирішив залишити Вишинського під вартою до 19 вересня.

Нагадаємо, у Зеленського пропонують Росії обміняти Вишинського на Сенцова.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що пропагандиста Кирила Вишинського повинні відпустити без попередніх умов.

Генеральний прокурор Юрій Луценко впевнений, що головний редактор видання «РИА Новости Україна» Кирило Вишинський, який утримується в СІЗО в Києві, має велику цінність для очільників Росії. Також він додав, що Вишинський формально є громадянином України.

Вишинського було затримано в Києві 15 травня 2018 року. Йому оголосили про підозру у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 111 (держзрада) Кримінального кодексу України, перевезли до Херсона, де 17 травня Херсонський міськсуд обрав йому запобіжний захід - арешт до 13 липня. Херсонський суд вже кілька разів продовжував Вишинському термін тримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.