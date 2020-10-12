У Греції невідомий побив Саакашвілі



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Саакашвілі дорогою до кінотеатру оточили шанувальниці, і в цей момент на нього напав чоловік у капюшоні

Саакашвілі приїхав до Греції, щоб у ході виборів до парламенту зустрітися з грузинськими емігрантами

У столиці Греції Афінах невідомий напав на Михайла Саакашвілі, коли той ішов до кінотеатру на зустріч з людьми. Відео опублікував інтернет-портал Твалсазриси.

Зазначається, що Саакашвілі приїхав до Греції під час підготовки до парламентських виборів у Грузії на зустріч з грузинськими емігрантами.

«На відео Саакашвілі дорогою до кінотеатру оточили шанувальниці, і в цей момент на нього напав чоловік у капюшоні і завдав кілька ударів.

Нагадаємо, на початку вересня опозиція заявила, що кандидатом на пост прем'єр-міністра Грузії від «Єдиного національного руху» (ЄНР) і об'єднання «Сила в єдності» буде експрезидент країни Михайло Саакашвілі.

Як повідомлялося на початку вересня, Саакашвілі погодився очолити уряд Грузії.

До слова, Вахтанг Кікабідзе очолив список партії Саакашвілі на парламентських виборах в Грузії.

31 жовтня в Грузії мають відбутися чергові парламентські вибори.