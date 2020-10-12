У Греції невідомий побив Саакашвілі
Саакашвілі приїхав до Греції, щоб у ході виборів до парламенту зустрітися з грузинськими емігрантами
У столиці Греції Афінах невідомий напав на Михайла Саакашвілі, коли той ішов до кінотеатру на зустріч з людьми. Відео опублікував інтернет-портал Твалсазриси.
Зазначається, що Саакашвілі приїхав до Греції під час підготовки до парламентських виборів у Грузії на зустріч з грузинськими емігрантами.
«На відео Саакашвілі дорогою до кінотеатру оточили шанувальниці, і в цей момент на нього напав чоловік у капюшоні і завдав кілька ударів.
Нагадаємо, на початку вересня опозиція заявила, що кандидатом на пост прем'єр-міністра Грузії від «Єдиного національного руху» (ЄНР) і об'єднання «Сила в єдності» буде експрезидент країни Михайло Саакашвілі.
Як повідомлялося на початку вересня, Саакашвілі погодився очолити уряд Грузії.
До слова, Вахтанг Кікабідзе очолив список партії Саакашвілі на парламентських виборах в Грузії.
31 жовтня в Грузії мають відбутися чергові парламентські вибори.