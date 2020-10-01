Кандидатом в мери Одеси зареєстрували двійника Саакашвілі



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Ексочільник Одеської ОДА заявив, що його партія «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» не йде на вибори

«Блок Міхеіла Саакашвілі» – абсолютно фейкова партія, заявив колишній президент Грузії

Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатом на посаду міського голови Одеси Міхеїла Володимировича Саакашвілі від партії «Блок Міхеіла Саакашвілі». Експрезидент Грузії вже відреагував на балотування двійника.

«Зареєструвати кандидата на посаду Одеського міського голови... висунутого Одеською міською організацією партії «Блок Міхеіла Саакашвілі» Саакашвілі Міхеіла Володимировича, народився 08.08.1990 року, (...) безпартійний, проживає у місті Київ», – йдеться у постанові Одеського тервиборчкому від 29 вересня.

Екскерівник Одеської ОДА та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що це кандидат від фейкової партії.

«Наша партія «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» на вибори в Одесі не йде, ми не висували жодного кандидата. А «Блок Міхеіла Саакашвілі» – абсолютно фейкова партія, підставна качка старої влади!», – написав він на сторінці у Facebook.

До слова, партію колишнього глави ЦВК Ківалова не зареєстрували на вибори в Одесі. Водночас тервиборчком зареєстрував Сергія Ківалова кандидатом на посаду міського голови Одеси

Як повідомлялося, на посаду мера Одеси претендує 18 кандидатів.

Крім того, у Харкові на посаду міського голови претендують 15 кандидатів.

Також, у Києві зареєстрували вже 17 кандидатів у мери.

До слова, партія «За майбутнє» висунула у мери Києва ексдепутата від «Самопомочі».

Нагадаємо, 24 вересня завершився термін подачі документів для реєстрації кандидатів на місцеві вибори.