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    На Івано-Франківщині кількість хворих на гостру кишкову інфекцію зросла до 194 осіб

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    Всі пацієнти вживали їжу в&nbsp;їдальні ТОВ &laquo;Леоні&raquo; м. Коломия, де проводиться комплекс протиепідемічних та&nbsp;санітарно-гігієнічних заходів - На Івано-Франківщині кількість хворих на гостру кишкову інфекцію зросла до 194 осіб
    Всі пацієнти вживали їжу в їдальні ТОВ «Леоні» м. Коломия, де проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів

    З 24 по 27 вересня до лікувальних закладів звернулося 194 особи (за добу 6 осіб), з яких 59 осіб госпіталізовано

    В Івано-Франківській області вже 194 людини звернулись до медиків внаслідок гострої кишкової інфекції. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

    «У період з 24 по 27 вересня до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулося 194 особи (за добу 6 осіб), з яких 59 осіб госпіталізовано та 135 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні», — повідомили у пресцентрі.

    Зазначається, що всі пацієнти вживали їжу в їдальні ТОВ «Леоні» м. Коломия, де проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

    Як повідомлялося, в їдальні ТОВ «Леоні» у місті Коломия на Івано-Франківщині сталося масове отруєння. Станом на вечір 24 вересня до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізовано та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні. 

    26 вересня у Коломиї кількість постраждалих від харчового отруєння зросла до 181 особи.

    отруєння Івано-Франківщина кишкова інфекція інфекція
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