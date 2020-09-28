На Івано-Франківщині кількість хворих на гостру кишкову інфекцію зросла до 194 осіб



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Всі пацієнти вживали їжу в їдальні ТОВ «Леоні» м. Коломия, де проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів

З 24 по 27 вересня до лікувальних закладів звернулося 194 особи (за добу 6 осіб), з яких 59 осіб госпіталізовано

В Івано-Франківській області вже 194 людини звернулись до медиків внаслідок гострої кишкової інфекції. Про це повідомили у пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій України.

«У період з 24 по 27 вересня до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулося 194 особи (за добу 6 осіб), з яких 59 осіб госпіталізовано та 135 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні», — повідомили у пресцентрі.

Зазначається, що всі пацієнти вживали їжу в їдальні ТОВ «Леоні» м. Коломия, де проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Як повідомлялося, в їдальні ТОВ «Леоні» у місті Коломия на Івано-Франківщині сталося масове отруєння. Станом на вечір 24 вересня до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізовано та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні.

26 вересня у Коломиї кількість постраждалих від харчового отруєння зросла до 181 особи.