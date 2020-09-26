У Коломиї кількість постраждалих від харчового отруєння зросла до 181 особи



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У місті Коломия на Івано-Франківщині сталося масове отруєння

Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів

У Коломиї Івано-Франківської області від харчового отруєння в їдальні постраждала 181 людина, з яких 56 осіб госпіталізовано.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«В період з 24 по 25 вересня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 181 особа, з яких 56 осіб госпіталізовано та 125 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (вживали їжу в їдальні ТОВ «Леоні» м. Коломия)», – йдеться в повідомленні.

Проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Як повідомлялося, в їдальні ТОВ «Леоні» у місті Коломия на Івано-Франківщині сталося масове отруєння. Станом на вечір 24 вересня до лікувальних закладів, з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 особа, з яких 44 особи госпіталізовано та 57 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні.

Як відомо, Німеччина не може почати власне розслідування справи про отруєння Навального.

Нагадаємо, Макрон вимагає від Росії пояснень щодо отруєння Навального.