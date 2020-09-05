На Рівненщині у школі отруїлися майже 70 учнів: поліція відкрила провадження



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Усі діти скаржилися на нудоту та блювоту

Отруєння могли спричинити їжа в їдальні або вода, яка постачається централізовано до навчального закладу

У Ясногірській загальноосвітній школі на Рівненщині масово отруїлися діти. Попередньо, причиною отруєння могла бути їжа в їдальні або вода у школі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Повідомлення про відсутність 68 дітей на заняттях у Ясногірській загальноосвітній школі до поліції надійшло від директора навчального закладу 3 вересня. Поліцейські встановили, що на уроки 3 вересня не з’явилися 68 учнів із різних класів, а одинадцятеро із них звернулося до медзакладу. Усі діти скаржилися на нудоту та блювоту. Після надання допомоги дітей відпустили», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією отруєння могли спричинити їжа в їдальні або вода, яка постачається централізовано до навчального закладу.

За цим фактом слідчі Сарненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Наразі тривають слідчі дії.

Зазначається, що працівники Держпродспоживслужби відібрали відповідні зразки на предмет виявлення інфекції. За результатами проведених лабораторних досліджень буде встановлена причина виникнення інфекції.

Раніше повідомлялося, що під Харковом четверо дітей отруїлися щурячою отрутою.