У Грузії стався землетрус магнітудою 4,9
Землетрус добре відчувався в Тбілісі
У Грузії 25 травня о 01:43, недалеко від селища Казбегі (Регіон Мцхета-Мтіанеті) стався землетрус магнітудою 4,9. Сейсмологи оцінюють інцидент, як землетрус середнього класу. Про це повідомляє «Новини-Грузія».
«Національний центр сейсмічного моніторингу повідомляє, що зафіксовані минулої ночі в Грузії підземні поштовхи за потужністю відносяться до землетрусу середнього класу», – йдеться в повідомленні.
За словами фахівців, поблизу епіцентру землетрусу немає поселень, і воно навряд чи він міг викликати руйнування.
«Поштовхи були зафіксовані в
Вона припустила, що за цим землетрусом можуть послідувати слабші поштовхи, проте в разі їх появи вони не будуть нести небезпеку.
«Ймовірно, землетрус добре відчувався і в Тбілісі. Однак виключено, щоб у столиці відбулися якісь руйнування», – сказала Дзманашвілі.
Тим часом, у південно-західній китайській провінції Юньнань 21 травня відбулася серія підземних поштовхів магнітудою від 5,6 до 6,4 бала. У результаті загинула людина, ще 21 – отримали поранення. Про це повідомило Центральне телебачення Китаю.
Відзначається, що загалом протягом півтори години з інтервалом у декілька хвилин було зафіксовано понад 20 підземних поштовхів.