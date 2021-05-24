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    У Конго значно зросла кількість жертв через виверження вулкана

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    Через виверження в околицях міста Гома було зруйновано 600 будинків і знесено п'ять шкіл - У Конго значно зросла кількість жертв через виверження вулкана

    Через виверження в околицях міста Гома було зруйновано 600 будинків і знесено п'ять шкіл

    Фото: CNN

    Зараз рух лави зупинився, однак місцева влада попередила, що небезпека ще не минула

    У Демократичній Республіці Конго кількість загиблих унаслідок виверження вулкана на горі Ньїрагонго перевищила 15 осіб. Про це повідомив місцевий портал Actualite.

    Дев'ятеро людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, коли населення евакуювали в Саке. Також загинуло четверо ув'язнених, які намагалися втекти з в'язниці Мунзенце, і ще двоє людей померли від опіків.

    Канал CNN зазначає, що через виверження приблизно 8 тис. жителів утекли з Конго в Руанду. Крім того, через виверження в околицях міста Гома було зруйновано 600 будинків і знесено п'ять шкіл.

    Агентство Reuters повідомляє, що зараз рух лави зупинився, однак місцева влада попередила, що небезпека ще не минула і сейсмічна активність у цьому районі може спровокувати нові потоки лави.

    Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих під час евакуації.

    Нагадаємо, 22 травня в Демократичній Республіці Конго сталося потужне виверження вулкана Ньірагонго, який знаходиться поруч з великим містом Гома. У неділю стало відомо, що потік вулканічної зупинився в декількох сотнях метрів від околиці міста.

    Також були евакуйовані і українські миротворці з 18 окремого вертолітного загону, чия база розташовувалася неподалік вулкану. Але 23 травня вони повернулися до місця своєї дислокації.

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    Теги: стихійні лиха вулкан Африка небезпека населення
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    У Конго значно зросла кількість жертв через виверження вулкана