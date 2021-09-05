У Гвінеї відбулася спроба держперевороту

Біля президентського палацу лунали постріли. Свідки кажуть про колони бронетехніки та поранених

В африканській Гвінеї сталася спроба державного перевороту, повідомляє портал Jeune Afrique.

Вранці 5 вересня у центрі столиці країни Конакрі почалася інтенсивна стрілянина. За словами очевидців, на вулицях з'явилося безліч військових.

За даними ЗМІ, спробу перевороту за допомогою частин спецназу здійснив командувач групи сил спецпризначення підполковник Мамаді Думбуя, екс-легіонер французької армії. Спецназ знаходиться перед президентським палацом в Конакрі.

Агентство Reuters додає, що єдина дорога, що веде з півночі до президентського палацу, перекрита солдатами. За даними високопоставленого чиновника, президент Гвінеї Альфа Конде не постраждав і знаходиться під захистом гвардії.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація здоров'я оголосила про ліквідацію другого спалаху лихоманки Ебола в Гвінеї.

«Маю честь оголосити про закінчення Еболи», – передає France-Presse слова представника ВООЗ Альфреда Джорджа Кі-Зербо на церемонії у провінції Нзерекоре на південному сході Гвінеї, де було зафіксовано перші випадки лихоманки у кінці січня.

Уряд Гвінеї офіційно підтвердив початок спалаху 14 лютого. Після цього у країні розпочалася масова вакцинація населення. Щеплення отримали близько 11 тисяч людей з групи ризику, в тому числі 2800 медичних працівників.