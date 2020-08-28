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    У світі

    Протести в Мінську: силовики затримали близько 50 журналістів

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    Більшість затриманих після перевірки документів відпустили, але на чотирьох журналістів склали протоколи за участь у несанкціонованій акції - ЗМІ - Протести в Мінську: силовики затримали близько 50 журналістів
    Більшість затриманих після перевірки документів відпустили, але на чотирьох журналістів склали протоколи за участь у несанкціонованій акції - ЗМІ

    27 серпня силовики затримали понад 200 осіб

    У Мінську та регіонах Білорусі на акціях протесту минулої доби, 27 серпня, силовики затримали понад 200 осіб, у тому числі близько 50 журналістів. Про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

    Згідно з інформацією правозахисників, до списку затриманих у Мінську увійшло 212 осіб, ще п'ятьох затримали у регіонах.

    За інформацією Білоруської асоціації журналістів, було затримано близько 50 представників ЗМІ. Серед них - як представники місцевих ЗМІ, так і іноземних: «БелТА», БелаПАН, TUT.BY, «Наша Нiва», Белсат, Reuters, AP, DW, BBC, AFP та ін.

    Зазначається, що практично всіх затриманих після перевірки документів відпустили, але на чотирьох журналістів склали протоколи за участь у несанкціонованій акції, оскільки вони відмовилися давати свої смартфони на перевірку співробітникам міліції. Їх залишили в ізоляторі тимчасового утримання до суду.

    Відомо також про одну депортацію - шведський журналіст Пол Хансен у п'ятницю повинен покинути Білорусь, йому заборонили в'їзд до республіки на 5 років. До Жовтневого РУВС, де знаходилися затримані журналісти, приїжджала посол Швеції у Білорусі Христина Йоганнессон.

    Повідомляється також, що журналістку БелаПАН Тетяну Коровенкову з РВВС забрала «швидка».

    Як повідомлялося, 27 серпня у Мінську тисячі протестуючих влаштували ходу до католицького Червоного костелу на площі Незалежності, де ОМОН блокував людей.

    До слова, МЗС повідомило, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.

    Раніше Зеленський заявив, що якби він був на місці білоруського лідера, то провів би голосування через місяць  і запросив в якості спостерігачів міжнародні групи.

    Раніше Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України», яка начебто підштовхує Білорусь до нових виборів.

    Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

    МЗС Білорусь ЗМІ Олександр Лукашенко протест журналіст Світлана Тихановська
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