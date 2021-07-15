У Харківський міськраді ОПЗЖ співпрацює з владою, – Фельдман

«Харків вкотре стає «свідком неприкритих схем відвертого дерибану міської землі».

Сесія Харківської міськради, що відбулася 14 липня, стала черговою демонстрацією повного ігнорування закону і фактичного свавілля харківської міської влади.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат-мажоритарник, член фракції ОПЗЖ у Верховній Раді Олександр Фельдман.

За його словами, Харків вкотре стає «свідком неприкритих схем відвертого дерибану міської землі».

«Не дивлячись на розгляд справ у суді, які в принципі не можуть бути процедурно винесені на розгляд сесії, бажання встигнути «все забрати і поділити» переповнює. Причому співучасниками рейдерства в стилі диких 90-х стає і більшість депутатського корпусу», – зазначив Фельдман.

«Елементарна жадібність, людська непорядність, боягузтво, грубе порушення норм законодавства відрізняє сьогодні і більшість депутатів «Опозиційної платформи – За життя», – вважає депутат.

«Ті, хто повинен бути в опозиції до беззаконня і несправедливості, стають фактично співучасниками злочинів міської влади. Про це нелегко і неприємно говорити. Але необхідно, тому що місто, яке віддало на виборах значну кількість голосів на підтримку нашої політичної партії, має про це знати. Політична сила тільки виграє від того, що позбудеться від тих, хто страждає «слабкістю» не бачити нічого далі власного благополуччя», – заявив політик.

За словами Фельдмана, позиція центрального апарату ОПЗЖ «категорична і однозначна – жодних домовленостей і «співпраці» з тими, хто порушує закон і ущемляє законні права та інтереси людей. Але очевидно, що керівник фракції ОПЗЖ в Харківській міській раді пан Спаський, намагаючись диригувати волею фракційних депутатів за допомогою смс-повідомлень, готовий ігнорувати принципи партійної дисципліни, керуючись неповноцінною логікою «нам теж хочеться їсти». За цією логікою, вони прийшли не служити людям, приносити щоденну користь своїм виборцям-харків'янам, а тільки «їсти» з міського бюджету, що вкрай непорядно і цинічно».

«Все швидко змінюється. І всім охочим «перевзутися в повітрі» при зміні влади в місті в надії знову і знову отримати свій ласий шматок, хочу сказати – не вийде. Ви можете скільки завгодно дурити себе, знаходити варіанти, щоб заховати свою пряму участь в беззаконні, голосуючи за протиправні рішення сесії, але у вас немає шансів залишитися в пам'яті харків'ян принциповими і порядними людьми», – заявив Фельдман.

«Хочу відзначити, що в Харківській міській раді, на щастя, є депутати, для яких совість і честь – не порожній звук. Вони належать до різних політичних сил, але їх об'єднує повага до закону і відповідальність за свої рішення. А значить, надія на те, що до Харкова повернеться закон і порядок, є», – підсумував політик.

Нагадаємо, 14 липня Харківська міськрада під головуванням секретаря міськради та в.о. мера Ігоря Терехова провела чергову сесію. На цій сесії, попри протести низки опозиційних депутатів, було ухвалено рішення про виділення землі комерційним структурам із явними ознаками порушення закону і регламенту міськради.