У Харківській області КамАЗ наїхав на скутер, дві людини загинули



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ДТП сталася на ґрунтовій дорозі

Внаслідок ДТП загинули водій і пасажир двоколісного транспорту

У понеділок, 3 вересня, на території Харківської області вантажний автомобіль КамАЗ на смерть збив двох чоловіків, які їхали на скутері.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Харківській області.

Як розповіли правоохоронці, ДТП сталася на ґрунтовій дорозі в селі Саніно Великобурлуцького району.

В результаті зіткнення вантажівки і скутера загинули водій і пасажир двоколісного транспорту. Обставини аварії встановлюють.

Нагадаємо, у Румунії мотоцикл в'їхав у автобус з українськими туристами, є жертви

Також повідомлялося, що у понеділок в Іспанії автобус врізався в опору мосту: п'ятеро загиблих та 20 постраждалих.