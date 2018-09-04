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    У Харківській області КамАЗ наїхав на скутер, дві людини загинули

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    <p>ДТП сталася на ґрунтовій дорозі</p> - У Харківській області КамАЗ наїхав на скутер, дві людини загинули

    ДТП сталася на ґрунтовій дорозі

    Внаслідок ДТП загинули водій і пасажир двоколісного транспорту

    У понеділок, 3 вересня, на території Харківської області вантажний автомобіль КамАЗ на смерть збив двох чоловіків, які їхали на скутері.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Харківській області. 

    Як розповіли правоохоронці, ДТП сталася на ґрунтовій дорозі в селі Саніно Великобурлуцького району.

    В результаті зіткнення вантажівки і скутера загинули водій і пасажир двоколісного транспорту. Обставини аварії встановлюють.

    Нагадаємо, у Румунії мотоцикл в'їхав у автобус з українськими туристами, є жертви

    Також повідомлялося, що у понеділок в Іспанії автобус врізався в опору мосту: п'ятеро загиблих та 20 постраждалих.

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