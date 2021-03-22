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    СБУ викрила масштабне виробництво фальсифікованого бензину

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    Міні-завод по&nbsp;виробництву палива було облаштовано на&nbsp;території приватної нафтобази - СБУ викрила масштабне виробництво фальсифікованого бензину
    Міні-завод по виробництву палива було облаштовано на території приватної нафтобази
    Фото: СБУ

    Готову продукцію ділки реалізовували агропідприємствам у Кіровоградській, Полтавській і Вінницькій областях

    У Кіровоградській області правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася масштабним виробництвом фальсифікованого дизпалива і бензину. Про це повідомили у Службі безпеки України.

    Для виготовлення контрафактного палива у промислових масштабах організатори незаконного бізнесу облаштували на території приватної нафтобази підпільний міні-завод.

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    СБУ викрила масштабне виробництво фальсифікованого бензину
    СБУ викрила масштабне виробництво фальсифікованого бензину
    СБУ викрила масштабне виробництво фальсифікованого бензину
    СБУ викрила масштабне виробництво фальсифікованого бензину

    Готову продукцію ділки реалізовували агропідприємствам у Кіровоградській, Полтавській і Вінницькій областях.

    Щомісячний прибуток зловмисників становила майже 30 млн гривень.

    Під час обшуку оперативники вилучили понад 200 тонн палива сумнівної якості на загальну суму понад 5 млн гривень та обладнання для його виробництва.

    Нагадаємо, минулого тижня СБУ на Житомирщині блокувала діяльність підпільної друкарні, яка штампувала документи нелегалам.

    Також додамо, що минулого тижня в Україні змінилися ціни на бензин та дизельне паливо. Главком оприлюднив свіжі дані з АЗС.
    Теги: СБУ бензин Вінниччина Кіровоградщина Полтавщина
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