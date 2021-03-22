СБУ викрила масштабне виробництво фальсифікованого бензину

Міні-завод по виробництву палива було облаштовано на території приватної нафтобази

Міні-завод по виробництву палива було облаштовано на території приватної нафтобази

Готову продукцію ділки реалізовували агропідприємствам у Кіровоградській, Полтавській і Вінницькій областях

У Кіровоградській області правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася масштабним виробництвом фальсифікованого дизпалива і бензину. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Для виготовлення контрафактного палива у промислових масштабах організатори незаконного бізнесу облаштували на території приватної нафтобази підпільний міні-завод.

Готову продукцію ділки реалізовували агропідприємствам у Кіровоградській, Полтавській і Вінницькій областях.

Щомісячний прибуток зловмисників становила майже 30 млн гривень.