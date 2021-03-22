СБУ викрила масштабне виробництво фальсифікованого бензину
Готову продукцію ділки реалізовували агропідприємствам у Кіровоградській, Полтавській і Вінницькій областях
У Кіровоградській області правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася масштабним виробництвом фальсифікованого дизпалива і бензину.
Для виготовлення контрафактного палива у промислових масштабах організатори незаконного бізнесу облаштували на території приватної нафтобази підпільний міні-завод.
Готову продукцію ділки реалізовували агропідприємствам у Кіровоградській, Полтавській і Вінницькій областях.
Щомісячний прибуток зловмисників становила майже 30 млн гривень.