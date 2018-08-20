У Харкові чотирирічна дитина випала з вікна



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Медики, які прибули на місце, госпіталізували постраждалого хлопчика

У Харкові з вікна на першому поверсі випала дитина віком 4-років. Про це з посиланням на КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф«, пише Depo.Харків.

За повідомленням, о 14:35 18 серпня до служби «103« надійшло повідомлення про те, що у Харкові з вікна на першому поверсі випала чотирирічна дитина.

Медики, які прибули на місце, госпіталізували постраждалого хлопчика.

У центрі додали, що упродовж минулих вихідних це був вже другий випадок, коли причиною падіння стала москітна сітка, яка не витримала ваги дитини.

Окрім того, о 18:21 медики отримали повідомлення про те, що з другого поверху покинутої будівлі випав 12-річний підліток. Його також ушпиталили.

Нагадаємо, 13 серпня з 11 поверху будинку за адресою вулиця Златоустівська, 44/22 викинулася молода жінка. Вона впала на козирок ресторану «Танукі», який розташований на першому поверсі. В цей же день, 13 серпня, з балкона будинку за адресою проспект Перемоги, 89-а викинулася жінка.

У неділю, 12 серпня, в Києві на вулиці Ігоря Турчина, 15 голий чоловік випав з вікна балкона. Його госпіталізували в лікарню. За словами патрульних, потерпілий хлопець стверджує, що йому 18 років, однак виглядає він набагато старше. Попередньо, він випав з балкона четвертого поверху.